14 anos de Fome Zero: um símbolo contra o retrocesso

Tiago Barbosa Mafra

Em 30 de janeiro de 2003 foi criado pelo Governo Federal, na gestão Lula (PT) o programa Fome Zero. À época, o Brasil tinha cerca de 30 milhões de pessoas que passavam fome no país e possuía apenas 45% da população economicamente ativa formalmente empregada. Essa condição de pobreza de grande parte do povo e de desigualdade profunda nas condições concretas de sobrevivência e de acesso a serviços públicos representava grande desafio para o desenvolvimento do país. O programa surge, portanto, com intuito de combater as causas estruturais da fome. O tema não era novo e já havia sido evidenciado por Josué de Castro, em suas obras Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951), em que buscava refutar as visões deterministas e naturalizantes que cercavam o assunto. Josué (que trabalhou na FAO/ONU) já mostrava que havia um grande processo histórico que contribuía para o chocante quadro de miséria que afetava o país. Mesmo assim, vergonhosamente, foi somente já no século XXI que o enfrentamento à fome e à desnutrição tomou corpo, sob o comando de quem tinha sentido na pele e no estomago o quadro descrito por Josué. Para reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição e buscar reduzir o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Para tal, foram articulados ministérios e as esferas da federação para colocar em prática mais de 30 programas de combate imediato e organização das frentes de longo prazo de combate à fome. Em 14 anos de vigência, o Fome Zero reduziu pela metade o número de pessoas que passam fome, a taxa de desnutrição que era de cerca de 11% caiu para menos de 5% e a população em situação de subalimentação caiu 82%. A originalidade do programa e seus efeitos de sucesso tem base justamente no caráter integrado da aplicação das ações e na visão de enfrentamento em longo prazo dos geradores da fome. Assim, a pobreza caiu de 24% para 8% e a extrema pobreza de 14% para 3,5%. Posteriormente agregado ao Bolsa Família, o Fome Zero foi responsável por ações de articulação governamental para proteção social, segurança alimentar, estímulo ao emprego, produção familiar agrícola e nutrição. Em que pese a maior taxa de uso de agrotóxicos do mundo e a ausência de reformas estruturais, como a agrária, em 2014 pela primeira vez na história o Brasil, não figurava entre os países no mapa da fome da ONU, mesmo num cenário de crescente desigualdade mundial com mais de 1 bilhão de famintos. Apesar das criticas e mitos espalhados acerca do Fome Zero e Bolsa Família (Lula) e do Brasil Sem Miséria (Dilma), os programas representam fundamentalmente uma visão acerca das funções do Estado. Reconhecido internacionalmente, reproduzido em várias partes do mundo e visto, dentre outros, por Zygmunt Bauman como “um milagre inacabado”, o combate à fome no Brasil demonstrou a possibilidade de se construir uma rede de proteção social a partir de um Estado indutor da economia e presente em suas funções de regulador, orientador e investidor. O receio atual é a descontinuidade. Até mesmo a diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, afirmou que a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate à desigualdade social, contrariando o profundo processo de retração estatal e ajuste fiscal operado pelo governo Temer e seus operadores no setor financeiro, como Henrique Meirelles. As atuais propostas do Governo Federal, como a PEC 241/51 já aprovadas e as reformas trabalhista e previdenciária, atingem diretamente a classe trabalhadora e tendem fazer com que o numero de pobres e miseráveis cresça. Voltaremos ao mapa da fome? Resta-nos a organização popular para evitar que o brasileiro veja naufragar o ensaio de Estado de Bem Estar Social que vinha sendo implantado e morra de inanição política.

Tiago Barbosa Mafra é professor de Geografia nas redes públicas

municipal e estadual de ensino e voluntário

da Rede Educafro

Minas em Poços de

Caldas desde 2009