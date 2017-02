About The Author

Malhação – Rede Globo – 17h30

Sexta, 17 de fevereiro

Tânia se desespera com a briga de Ricardo e Caio, e chama a polícia. Cleyton diz a Rômulo que Nanda ainda gosta dele. Tânia termina o namoro com Caio. Caio pede demissão da academia e afirma que resolverá os assuntos com Ricardo na Justiça. Sula se irrita com Rômulo por causa de Nanda, mas aceita se fingir de namorada dele para provocar a moça. Manuela se incomoda com a aproximação de Tânia e Ricardo, e acaba ofendendo Luiza. Dodô aconselha Arthur sobre como acalmar Belinha. Bárbara e Joana tentam convencer Caio e Ricardo a se entenderem. Garcez marca um teste com Joana e Bárbara, e Solange repreende o empresário.

'Sol Nascente'

Sexta, 17 de fevereiro

Sexta, 17 de fevereiro

Loretta conta que entregou a filha de Lenita para um casal que vive fora do país. Carol desiste de contar para Louzada o que sabe sobre César. Patrick diz a Ana Clara que Julia pode ajudar na recuperação de Wagner. Hideo tenta encontrar a fraude no vídeo de César sobre a explosão das traineiras. Tanaka conta a Mocinha toda a sua história. Hirô leva documentos do último carregamento da Arraial Pescados para Alice assinar. César arma contra Alice e avisa a Mesquita e Louzada sobre o carregamento ilegal de dinheiro. Gaetano eDamasceno procuram Sinhá. Louzada e Mesquita apreendem a carga da Arraial Pescados, e Hirô se desespera. Elisa não consegue contar para Ana Clara sobre sua paixão por Padre Julião. Louzada anuncia que a Arraial Pescados será fechada.

Sábado, 18 de fevereiro

Alice tem uma crise nervosa e pede para voltar para sua cela. Damasceno percebe o temor de Sinhá ao mencionar Jurema. Vittorio e Geppina se surpreendem quando Milena avisa que irá morar com Ralf. Sinhá manda seu capanga visitar Jurema em Minas. Loretta afirma que ajudará na aproximação de Lenita com a filha. Ana Clara avisa a Chica que Wagner precisa da ajuda de Julia em seu tratamento. Mario e Tanaka deixam a delegacia sem conseguir ajudar Alice. Gaetano e Geppina confortam Tanaka. Akira conta para Hirô que sua mãe voltará para o Japão. Lenita e Geppina organizam a manifestação em favor de Alice. Sinhá manda César permanecer afastado de Arraial. Alice sofre em sua cela. Louzada considera a hipótese de Alice ser inocente. Todos em Arraial vão à manifestação, e Alice se emociona.

‘Rock Story’ – Globo – 19h

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Gui e Diana chegam à floresta onde Chiara se perdeu. Nanda se irrita por ter que fazer uma reserva para Gordo jantar com Eva. Diana encontra a pulseira de Chiara e se desespera. Eva sugere que ela e Gordo mantenham o romance em segredo. Diana encontra Chiara, e Gui se esforça para resgatar a filha. Léo tenta falar com Diana. Zac tem uma conversa séria com Tom. Edith e Nelson se preocupam por Júlia não querer falar com Gui. Chiara pede para não ir ao casamento de Diana, e ela chora ao ver a filha abraçada a Gui. Caio incentiva Nicolau a se declarar para Luana. Néia cobra a entrada dos fotógrafos no casamento de Léo. Miro não gosta de ver o clima animado entre Nina e Léo. Nicolau se declara para Luana. Diana desiste de se casar com Léo.

Sábado, 18 de fevereiro

Gordo ampara Léo, e Néia ajuda o filho. Edith tenta convencer Júlia a desistir de investigar a morte de Alex. Júlia acredita que Diana desistiu de se casar com Léo por causa de Gui. Gilda e Edith reprovam as candidatas do concurso do Rebola Embola. Luana pensa em sua conversa com Nicolau. Lázaro comemora o fim do relacionamento de Diana e Léo. Zac descobre que Tom e JF foram a uma festa na casa de Lázaro. Nicolau leva um repórter para entrevistar a banda. Daniel conta para Júlia que Gui e Diana não se divorciaram. Tom leva o repórter da revista para entrevistar Júlia. Néia afirma que se vingará de Diana. Gui não consegue falar com Júlia. Júlia se recusa a tirar fotos para a reportagem. Nicolau sofre por causa de Luana. Júlia flagra Diana na casa de Gui.

'A Lei do Amor'

Sexta, 17 de fevereiro

Sexta, 17 de fevereiro

Tião se surpreende com Magnólia. Letícia insiste para Tiago fazer uma massagem com Marina. Marina concorda em se afastar de Tiago e Letícia. Pedro e Ana Luiza pensam em como recuperar a gravação feita por Ciro. Letícia se aconselha com Jéssica e Antônio. Pedro procura Ciro. Magnólia tenta não pensar em Tião. Gustavo termina seu romance com Salete. Robinson teme que Antônio se separe de Ruty Raquel. Yara chama Misael para conversar com Aline. Pedro pede para Ciro se unir a ele contra Magnólia. Letícia tenta aconselhar Helô. Pedro leva Sílvia para visitar Caio. Gigi constata que Magnólia está apaixonada por Tião. Helô se emociona ao saber que ela e Pedro serão os padrinhos de Caio. Vitória vê Ciro com Yara. Misael conforta Yara. Tião e Magnólia anunciam seu casamento na galeria de Helô.

Sábado, 18 de fevereiro

Pedro expulsa Tião e Magnólia da galeria. Yara conversa com Misael sobre Aline. O delegado confirma a Pedro e Elio que não possui nada contra Magnólia. Marina pede para se afastar de Edu. Magnólia fica fascinada com as joias que recebe de Tião. Tiago combina com Letícia de não falar mais sobre Marina. Tião flagra Vanessa em seu escritório. Flávia se desentende com Misael. Suely pede para Salete não desistir de Gustavo. Luciane presta sua solidariedade a candidata à prefeitura. Antônio e Jéssica relembram da época em que namoraram. Pedro e Helô batizam Caio. Antônio e Ana Luiza comemoram com alunos do cursinho. Salete se elege e Gustavo fica orgulhoso. Pedro e Elio ficam chateados com o andamento das investigações contra Magnólia. Chega o dia do casamento de Tião e Magnólia.