A cultura e a política cultural

Há algum tempo vemos que as pessoas, como num trabalho de formigas, movimentam-se – isoladamente ou em grupos – no sentido da transformação ou forma de resistência em favor da cultura como um templo institucional.

Por outro lado, outras têm a opinião de que a cultura deva ser entendida como um bem e direito de todo e qualquer cidadão.

Situando melhor o discurso, devemos entender o que vem a ser cultura. Para tanto a palavra abriga em si, semanticamente, diversos entendimentos e definições, desde a mais objetiva e simples, contida no dicionário, até aquelas manifestadas por gestores culturais, antropólogos e sociólogos; artistas e pesquisadores; “midiáticos e produtores, cada qual considerando a sua área de atuar e buscando a definição mais apropriada e precisa”.

E vamos nós com uma delas:

Cultura é toda manifestação individual ou coletiva que produz conhecimento através do fazer artístico ou da pesquisa científica.

E poder-se-ia acrescentar: Ou qualquer transformação pela qual a genialidade humana crie um bem, ou seja, algo que tem significado concreto ou subjetivo ou imaterial.

Isso significa que cultura e o seu resultado é um ato de vontade humana que deságua na liberdade, no não-atrelamento, não-submissão e, portanto, na não-política, apesar de sua manifestação – no geral – ser um ato político no que toca à vontade do cidadão.

Daí não entendermos como é que se pode querer relacionar e confundir cultura a serviço da política ou política a serviço da cultura, como estão registradas na história mundial as ações desenvolvidas pelo nazismo, por exemplo.

Isso posto, podemos entender que exista política para cercear, para direcionar, para proibir e para impor; da mesma forma que pode existir a organização de políticas culturais.

Não. Não é saudável que no decorrer da existência passemos por fases diversas, algumas turvas e outras amenas, mas é preciso dizer que não é dado o direito, a quem quer que seja, imaginar-se o detentor de toda a sabedoria e cultura popular.

Tudo o que vem de cima para baixo, por certo não pode dar certo, pois serve apenas para o exercício da manipulação e atender a interesses escusos.

Num dado momento de obscurantismo – lembremo-nos dos anos de 1964 até 1984 – a cultura chegou a ser considerada “um caso de polícia em nosso país. Acreditamos que esse tempo tenha passado e, que hoje, ela não seja usada como passaporte para o exercício ou validação de qualquer tipo de poder.

Temos lido em diversos jornais, de diversas cidades de Minas Gerais, que as administrações atuais têm como argumento dizer que tudo o que foi feito em governos anteriores está errado. E começam a fazer uma faxina, ou a desmanchar estruturas sem levar em conta que um edifício começa a partir de uma base e, não, pelo telhado.

Pensam que: “o que passou, passou”. Estamos em uma nova Era.

Ledo engano. É preciso governar com sabedoria. Daqui há 4 anos, os nossos eleitores mudam e varrem toda e qualquer pretensão de todo e qualquer partido. Exemplos nós temos de sobra.

Entretanto, podemos dar o desconto de que muita gente que hoje se aboleta no poder, não se lembra dos anos da ditadura, pois não eram nascidos ou não tinham idade para entender o que estava acontecendo.

Ninguém precisa reativar e ou repetir aquela época, estando nós vivendo num momento de plena democracia.

Hugo Pontes

é professor, poeta

e jornalista