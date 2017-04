A Lista – Editorial

Você já votou em algum dos nomes que apareceram na lista da vergonha divulgada pelo ministro Edson Fachin? Com certeza sim, porque ali estão os principais nomes da política nacional dos últimos anos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: não existia outro meio de fazer política sem o conchavo com grandes empreiteiras? Claro que sim, o que aconteceu mesmo foi corrupção e a ganância para se manter no poder. Para isso era necessário comprar corruptos e assim caminhou a malandragem. E hoje o que vemos nestas investigações é que não salva ninguém, ou muito poucos. Então o que podemos esperar de um país onde a cúpula do poder está sob investigação? Em outro lugar, com culturas diferentes, nós acreditamos que uma situação desta já era suficiente para uma renúncia em massa. Mas aqui não, o tal do foro privilegiado parece ser uma tábua da salvação ou da enrolação. O que podemos tirar de positivo nisto tudo é que a lista é democrática, tem para todos os gostos e nós, simples mortais, estamos vendo os poderosos em situação de constrangimento e até de medo. Vamos concordar que é uma coisa rara neste país.