A literatura de terror e suspense vai invadir o Flipoços

Poços de Caldas, MG – Afinal, como nasce um livro policial ou de terror? Como é a mente de um escritor de thriller? Essas perguntas dão início debate com os autores Rodrigo de Oliveira, criador da saga “As crônicas dos mortos”, e Marcus Barcelos, autor de “Horror na colina de Darrington”, no Festival Literário de Poços de Caldas, o Flipoços.

Dois nomes importantes da nova geração da literatura policial e de terror participam de um bate-papo no próximo dia 4 de maio às 16h no espaço Arena Cultural, no Espaço Cultural da Urca, dentro da 12ª edição do Flipoços.

O bate-papo “Processos criativos, desafios e realidade na construção de thrillers: uma autopsia no terror nacional” vai dissecar histórias de suspense e horror, as construções das cenas de ação, os novos meios multimídia de contar histórias de terror, as referências, personagens e as inúmeras horas de sangue, suor e muito mais sangue na criação de seus livros, que já arrebataram milhares de leitores no Brasil. A mediação será do escritor de suspense, que vive em Poços, Alessandro Thomé, autor de “A casa Iluminada” que já está sendo adaptado para o cinema.

Rodrigo de Oliveira é o autor da maior saga de terror e suspense nacional, “As Crônicas dos Mortos”, composta por 5 livros que já totalizam mais de 150 mil exemplares vendidos. Rodrigo é analista de sistemas e escreveu o livro depois de um pesadelo com filmes de terror. Como mora em São José dos Campos-SP e trabalha em São Paulo-SP, foi no trajeto diário, de ônibus que ele começou a escrever os livros que narram o apocalipse zumbi em terras brasileiras. E, em 2018, o spin-off da série, “Elevador 16” vai ganhar uma adaptação para o cinema.

Autor premiado e com mais de 1 milhão de leitores vem ao Festival

O autor Marcus Barcelos começou no universo do terror lançando semanalmente um conto macabro na plataforma digital Wattpad. O sucesso foi tão grande que ele atingiu a marca de 1 milhão de leitores, foi um dos vencedores do Prêmio Wattys de 2015 como um dos livros mais lidos do ano pelos usuários do Wattpad e hoje é embaixador da plataforma no Brasil. E em 2016 o thriller noir “Horror na colina de Darrington” chegou às livrarias numa edição especial, ultrapassando em poucos meses a marca de 15 mil exemplares, e ainda este ano, a continuação do pesadelo de Benjamin Simmons, personagem central da trama, estará nas livrarias.

Campanha doe um livro

Os ingressos para participação das palestras master do Flipoços são trocados por 1 livro de literatura em bom estado. Cada livro vale 1 ingresso. As trocas serão feitas a partir de 20 de março. Essas obras serão encaminhadas para entidades educacionais e assistenciais de Poços de Caldas e região.

A programação do Flipoços 2017 pode ser conferida no site do festival www.flipocos.com e também pelas redes sociais na página Feira do Livro/Flipoços.