A mosca azul da corrupção

Há alguns anos o Brasil e alguns países da América Latina vivem preocupados com o chamado mosquito que causa a dengue, a zika e aquela doença de nome esquisito “chicungunha”. Parece que todas essas doenças provêm do mesmo ente doente: o mosquito que, ao longo do tempo, sofreu mutações. Por certo, na minha e su a infância, caro leitor, esse bicho era inofensivo, pois nunca fiquei sabendo de nenhum parente ou amigo que tenha morrido por causa da picada de um mosquito. E olha que naquele tempo as condições sanitárias das cidades era uma calamidade. O esgoto corria a céu aberto e a água era tratada sabe-se lá como. E a gente bebia água filtrada naquela talha de barro.

Na pior das hipóteses tínhamos que ter cuidado com o famoso “bicho de pé”, com o berne, ou algum piolho na cabeça. Não deixando de mencionar a famosa “lombriga”, comum na barriga de toda e qualquer criança ou adolescente que bebia água em qualquer bica.

Entre todos e quaisquer mosquito ou mosca daquela época, nenhuma delas fez seu ninho nos cofres públicos. E muito menos nenhum parasita se aboletou em cargos nas prefeituras ou palácios a fim de encher os seus bolsos e deixar como herança o dinheiro público para “filhos e netos”.

Pelo contrário, muitos prefeitos e vereadores (que não recebiam qualquer provento), muitas vezes tiravam dinheiro do bolso para aplicar em alguma obra importante para a cidade.

Um salto no tempo, de aproximadamente 60 anos, nos mostra a evolução da política e da economia. Mostra-nos o quanto o ser humano evoluiu para melhor. Houve um desenvolvimento em todos os sentidos: educação, arte, cultura, comércio, indústria, agropecuária e em tantos outros setores à volta do homem e da sociedade.

E uma das grandes evoluções que a nossa sociedade assistiu foi a da ganância, do enriquecimento a qualquer preço e do assalto aos cofres públicos. Se ontem não havia dinheiro nem para pagar um funcionário público, hoje há recursos de sobra para que os políticos assaltem os cofres públicos sem nenhum remorso. Afinal poucos serão aqueles “mãos sujas” investigados e punidos.

Haja polícia federal e ministério público para investigar todos os 5.560 municípios povoados por políticos corruptos.

Jamais poderemos, com todo o poder do voto, mudar o destino das coisas.

Cada dia fica pior. Como confiar num candidato que em seu discurso diz: “Sou candidato porque gosto muito da cidade e quero fazer muito por ela e pela população”. Ou “Sou candidato para retribuir o muito que a cidade me deu!” Não podemos embarcar em discursos vagos, genéricos e imprecisos. Nosso voto tem peso de ouro. Se votarmos mal, certamente estaremos arrumando a vida de algum pé-rapado que, ao final de um mandato, estará andando de carro novo, terá uma casa cinematográfica, viajará duas vezes por ano ao exterior, comprará uma casa na praia, um sítio para “descansar” e outros sonhos de consumo de todo aquele que “nunca comeu melado”.

Temos que, por força de muito penar e apanhar, escolher bem os nossos representantes nos governos. Primeiro os do município, depois os do Estado e, por último, aqueles que enviamos para Brasília. Do contrário teremos sempre que confiar na Polícia Federal, no Ministério Público e nos Tribunais de Justiças.

E haja Operação Lava Jato, Lava Rato, Operação Obturação, Operação Out-Out, Vapt Vupt, Pula-Pula, Zap Zap e outras que porventura possam surgir.

Hugo Pontes é professor,

poeta e jornalista