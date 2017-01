A terra tremeu?

Poços de Caldas, MG – Várias pessoas relataram, na tarde de ontem, via rede social, um possível tremor de terra em Poços de Caldas. De acordo com as pessoas, a terra teria tremido por alguns segundos chegando a balançar móveis da casa. O ex-secretário da prefeitura Zequinha Muniz disse em sua conta no facebook : “Gente!!! Alguém sentiu aí? O chão tremeu aqui no bairro São José. As coisas na minha mesa balançaram e foi muito rápido. Chão deu uma balançada!” Teve um relato também de uma moradora de Caldas que teria sentido o chão tremer. Entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e nos informaram que haviam recebidos telefonemas de pessoas relatando o fato, mas não havia nenhum problema grave. Só mesmo pessoas assustadas com o fenômeno.

Relatos