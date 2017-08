A Verdadeira Utopia

Em 1516 o filósofo e pensador inglês Thomas More (1478- 1535) escreveu um livro no qual imaginou uma república perfeita em que todos os seus cidadãos eram felizes. Havia leis, naturalmente, e certas regras a seguir, mas onde não havia disputas, nem guerras, nem nenhum outro conflito interno ou externo.

O governo dessa república imaginária e perfeita era bom e justo e seus governantes eram políticos honestos e, por isso não havia roubos, nem corrupções. A essa república o autor deu o nome de Utopia e os seus habitantes eram chamados de utopianos. Situava-se ela numa ilha igualmente imaginária e com o mesmo nome, isto é, ilha da Utopia. Pois bem.

Vejam só. Já naqueles tempos tão distantes, século XVI, existia alguém que pensava em coisas boas, corretas e a imaginação do grande filósofo refletia, portanto, que a felicidade e, principalmente, a honestidade dos homens eram coisas muito desejadas, como hoje, mas infelizmente impossíveis de alcançar, de se realizar. Naqueles tempos, tanto como hoje as coisas eram difíceis e os governos também eram corruptos e desonestos e o povo sofria com isso. Os ricos, como hoje, é que tinham privilégios e os governantes que eram os reis daquela época é que mandavam e desmandavam. Tinham igualmente o poder que influencia e corrompe os homens que o tem.

Ora, a palavra utopia vem do grego e quer dizer o que é impossível de se realizar. Daí o nome de utópico a tudo o que é impossível de se possuir, de se realizar.

Hoje em pleno século XXI, o nosso mundo não é diferente. A honestidade, a retidão e a felicidade geral são coisas impossíveis de se ter. O nosso mundo totalmente globalizado, com os avanços enormes das tecnologias, das ciências, está talvez pior do que há séculos passados, quando não havia ainda esses avanços todos. Está o nosso mundo cheio da violência humana que não perdoa e que destrói tudo. As guerras e principalmente o pior de todas as violências: o terrorismo está aí e é a mais triste e cruel de todas as realidades. Os governantes das nações, os grandes e os pequenos são corruptos, autoritários e muitos até cruéis com os reis e imperadores do passado.

Em nosso país das primeiras décadas deste século, o povo sabe perfeitamente que o Brasil se tornar uma Nação séria com homens, ou melhor, com políticos probos, é uma verdadeira utopia, tanto quanto há mais de cinco séculos aquele escritor e pensador inglês pensou e colocou num livro a sua ideia, o seu desejo: isto é, a existência no mundo de um país perfeito, de um povo feliz e justo.

Hoje em pleno século XXI todos os brasileiros vivem a maior crise política, social e econômica de toda a sua história e isto parece não ter fim. Esta é a verdade e não nos iludamos, por fim, porque, pensar pelo lado otimista e sonhador é uma verdadeira utopia.

Dilson Nogueira

é escritor e estudioso de assuntos sociais