Alcides Mosconi é pioneiro no Estado em cirurgia de próstata a laser

Poços de Caldas, MG – Eduardo Távora, ex-presidente da Associação Brasileira de Urologia (SBU) e atual secretário-geral da entidade, disse que o médico poços-caldense Alcides Mosconi Neto é o pioneiro e desempenha papel fundamental na difusão da técnica de cirurgia a laser, para o tratamento de tumores benignos da próstata.

Távora participou, no último dia 18, na capital mineira, de curso de capacitação técnica, ministrado pelo urologista Alcides Mosconi, sobre Ressecção Transuretral de Próstata (RTU) a laser. O especialista revela, ainda, que o médico sul-mineiro é considerado atualmente o melhor profissional do Estado nesse procedimento.

O encontro em BH contou também com a participação de especialistas da região metropolitana, interessados em obter mais detalhes sobre a técnica, conhecida nos meios científicos como Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).

Para o membro da SBU, a nova forma cirúrgica tem muitas vantagens e para ficar disponível a toda população será preciso resolver a questão do custo, porque a fibra utilizada tem preço dolarizado. “Porém, o caminho será o uso cada vez maior desse procedimento que o Dr. Alcides domina e há anos vem difundindo”, disse.

Especialistas da área avaliam que o novo método cirúrgico é superior, em vários aspectos, ao método convencional, porque propicia recuperação mais rápida ao paciente, também tempo menor de internação e diminui, substancialmente, os riscos de complicações posteriores, inclusive impotência sexual.

Semana passada, Alcides também fez demonstração da nova técnica cirúrgica a laser em instituições de saúde no Triângulo Mineiro, sul de Minas e São Paulo. Foram cursos nas cidades de Uberlândia, Pouso Alegre, no Hospital Renascentista, onde foi instalado um novo equipamento, e também na capital paulista para o corpo clínico do Hospital 9 de Julho.