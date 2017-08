Alunos da Escola Padrão utilizam jornal em atividades

Poços de Caldas, MG – A Escola Estadual Padrão Parque das Nações, que também integra o projeto Mantiqueira na Escola, vem realizando, ao longo do ano, diversas atividades extraclasses com exemplares do jornal, que diariamente é distribuído no colégio.

Para o departamento de supervisão pedagógica da escola, o Mantiqueira é de extrema importância em sua utilização em sala de aula. “Realizamos diariamente exposições das informações através do nosso painel, onde proporcionamos aos nossos alunos e toda comunidade escolar a oportunidade de estar em contato com fatos e notícias de nossa cidade”, comenta.

Além disso, os professores buscam o jornal como um aliado nas suas atividades didáticas. Um exemplo que ilustra a ação docente com a informação que o jornal proporciona é o trabalho realizado com alunos dos 1º anos do Ensino Médio, do turno vespertino, ofertado pela professora de uso e ensino de biblioteca (PEUB), como também mediadora de ensino Stephanie Sousa.

A professora trabalhou com a estrutura jornalística, como também a análise crítica da reportagem: “Adolescentes são apreendidos e acusados de assassinato” e “Polícia suspeita que incêndio em escola tenha sido criminoso”. As matérias fazem parte de um problema que é discutido frequentemente pelas autoridades e pela população, quando deparamos com situações de vandalismo e criminalidade que envolve o menor, sendo este muitas vezes adolescente de faixa etária igual ou maior que os alunos da instituição de ensino. “O texto jornalístico proporciona aos alunos um contato com a realidade, que, muitas vezes, nos é negada através de mídias sociais e visuais, que tendem a pregar uma realidade surreal à que alunos vivem”, afirma a professora.

Além desta análise crítica e estrutural do texto jornalístico, os alunos desenharam charges e ilustrações referentes à temática.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.