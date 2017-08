Alunos da Mamud Assan utilizam Mantiqueira em práticas escolares

Poços de Caldas, MG – Estudantes do 5º ano “A” da escola municipal José Mamud Assan, integrante do projeto Mantiqueira na Escola, realizaram um trabalho direcionado à leitura na área da Língua Portuguesa utilizando como ferramenta prática o jornal. – Estudantes do 5º ano “A” da escola municipal José Mamud Assan, integrante do projeto Mantiqueira na Escola, realizaram um trabalho direcionado à leitura na área da Língua Portuguesa utilizando como ferramenta prática o jornal.

Foram abordadas a estrutura geral deste material e a divisão em cadernos, seções e colunas. Os alunos visualizaram a variedade de informações e selecionaram aquelas notícias que se destacaram, realizando a interpretação dos assuntos tratados de forma crítica e reflexiva. Diante da leitura realizada, registraram o que compreenderam da notícia.

Segundo a professora de Acompanhamento Pedagógico da turma Raquel de Souza Franco, através da proposta pode-se perceber que o veículo traz aos estudantes a informação de maneira atual e permite aos leitores o acesso ao recurso jornal, promovendo assim a leitura crítica e maior proximidade com as matérias jornalísticas. “O Mantiqueira é um recurso prático para a motivação do ensino para formar cidadãos mais informados e participantes”, finaliza a professora.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.