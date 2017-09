Alunos debatem a conscientização dos perigos do trânsito

Poços de Caldas, MG – O jornal como fonte de conscientização dos perigos do trânsito foi o tema de debates e discussões entre os alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Parque das Nações (Escola Padrão).

A professora Stephanie de Sousa diz que são variados os objetivos ao utilizar o Jornal Mantiqueira nas aulas. “Levar o jornal para a sala de aula incentiva os alunos na leitura, já que os mesmos escolheram as notícias de sua preferência. Também valoriza a participação deles e os incentiva a se expressar oralmente. E ainda estabelece relações no trabalho cooperativo”, conta ela.

Debate – Stephanie conta que foi desenvolvida uma discussão em grupos sobre assuntos que chamaram mais a atenção dos alunos. “A maioria deles optou por crimes cometidos por menores, como narra uma das reportagens, que tem como destaque a notícia sobre dois acidentes no trânsito que levaram ao óbito. Colocamos em pauta a falta de responsabilidade dos motoristas no trânsito”.

Segundo a professora, o tema foi debatido de forma crítica e cada grupo formulou medidas na tentativa de sanar este problema que tem aumentado. “Os alunos apresentaram suas propostas de melhorias para o trânsito e conscientizaram sobre o assunto”, diz ela.

Uso do jornal – A professora pontua que utilizar o Jornal Mantiqueira em sala de aula proporciona que os alunos trabalhem diversos temas, que estão presentes no cotidiano dos jovens.

“A notícia é um meio de aproximação da realidade de vários indivíduos, como também um veículo de formação social”, finaliza ela.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Parque das Nações (Escola Padrão) faz parte do projeto Mantiqueira na Escola, que tem apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.

Delma Maiochi

redacao@mantiqueira.inf.br