Alunos utilizam matéria sobre ipês para pesquisa e trabalho

Poços de Caldas, MG – A matéria sobre os ipês-amarelos publicada no Mantiqueira serviu de pesquisa para os alunos da escola Wilson Hedy Molinari. De acordo com a professora Eliana Junqueira, da Sala de Recursos Multifuncionais, o texto do jornal foi escolhido pelos próprios alunos. “Estávamos trabalhando com tipos de textos diversificados para leitura e interpretação. Os alunos escolheram no jornal a matéria sobre os ipês e decidiram fazer o cartaz, além de realizar pesquisa sobre as cores, textura, flores e galhos dos ipês. Compreenderam a importância desta árvore para a nossa vida”, diz a professora.

Ela lembra que as instituições de ensino municipais possuem Atendimento Educacional Especializado, sendo ambientes dotados de equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular. “O trabalho com o Mantiqueira proporciona interesse e motivação aos alunos, além da interação, coordenação motora e conhecimento para ampliar seus estudos de forma suplementar ou complementar à aprendizagem”, finaliza Eliana.

A Escola Municipal Wilson Hedy Molinari faz parte do projeto Mantiqueira na Escola, tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.

Delma Maiochi

redacao@mantiqueira.inf.br