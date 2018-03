América 2 x 0 Caldense: confira em tempo real

Data: 07/03/2018 | Hora: 19:30 | Estádio: Independência – Belo Horizonte

Arbitragem: Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Luiz Antônio Barbosa e Marcyano da Silva Vicente

37 min – Resultado terrível para a Caldense, que terá que vencer o Uberlândia de qualquer maneira no domingo para evitar um vergonhoso rebaixamento.

30 min – Gooooooooooooooooooollllllllllllllllllll, do América. Novamente Aylon.

30 min – Caldense tenta se reequilibrar no jogo, mas erra muitos passes e perde bolas facilmente.

23 min – Lambança do ataque da Caldense. Arilson perde gol feito e no rebote Samurai isola a bola.

22 min – Até o gol Caldense vinha bem. Depois sentiu o golpe.

17 min – Resultado muito ruim para a Caldense que pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

14 min – Gooooooooooooooooollllllllllllllll. do América. Aylon.

13 min – Caldense vai fazendo um bom jogo com o América até agora. Melhor chance no jogo foi do time de Poços.

7 min – Marquinhos perde para a Caldense a melhor chance do jogo. De cabeça ele manda para fora.

19h30 – Começa o jogo em Belo Horizonte.

TIMES DEFINIDOS

América

João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos; Juninho e Davi; Marquinhos, Serginho e Aylon; Luan.

Técnico: Enderson Moreira

Caldense

Omar; Jefferson Feijão, Marcelo, Robinho e Jhonatan; Jean Henrique, Arílson, Charles e Marquinhos; Maxsuell e Michel Benhami.

Técnico: Roberto Fonseca