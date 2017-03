Anistia – Editorial

A lista da Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de investigação contra 83 citados nas delações de ex-diretores da empreiteira Odebrecht, na Operação Lava Jato, reacendeu o debate no meio político sobre a necessidade de mudanças no sistema eleitoral brasileiro. A busca de uma alternativa ocorre em meio a críticas à tentativa de aprovação uma possível anistia ao chamado caixa dois. E não é ficção, estão mesmo tentando uma maneira de colocar um fim a estas investigações sobre o favorecimento de políticos em relação aos fornecedores de estatais. São tantos os envolvidos no esquema que acaba não salvando ninguém e, como muitos estão no poder, não é surpresa que tentem de todas as maneiras colocar um fim neste triste episódio. Mas apoiar uma iniciativa desta é passar a mão na cabeça daqueles que usaram e abusaram do poder em proveito próprio. Infelizmente para o país isto é uma desgraça sem fim e não vemos uma luz no fim deste túnel, mas não é possível ser conivente com estas coisas. Como concordar com uma anistia desta?