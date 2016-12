Ano novo, educação nova?

“O ser humano cresce mais à sombra do que ao sol.” – José Saramago

Em visita ao Brasil o escritor português José Saramago disse: “Não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. “Esta visão negativa, contudo, não significa uma totalidade. Em seu livro A maior flor do mundo, transformado em animação, indicado ao público infantil, há sensibilidade e encontro. Essas colocações podem servir muito à compreensão do ano de 2016 quanto à educação escolar e estimular perspectivas para o ano seguinte.

Ser auspicioso quanto ao humano considerando especialmente o processo de ensino-aprendizagem é essencial para aqueles que fizeram a opção pelo magistério. Qual o sentido em sair de casa para destilar pelas salas de aula às crianças, aos adolescentes e também aos adultos, que tantas vezes trabalharam arduamente o dia todo, a amargura das decepções, das frustrações e das atrocidades? Tais predisposições constantemente propagadas não fariam mais que garantir a permanência da desgraça diante da afirmação da pequeneza de nossos possíveis pensamentos e ações? De mensageiros dos caos o mundo já está bem servido.

Não se trata é claro de negligenciar as asperezas do mundo. A sala de aula precisa ser sempre um campo de denuncia, de debate, envolvendo os graves problemas da aventura humana. A morte por espancamento de Luiz Carlos Ruas, um vendedor ambulante, o Índio, no metrô de São Paulo, ao defender travestis certamente surgirá em uma aula e pode ser um momento importante para pesquisarmos e compreendermos as intolerâncias, o trabalho informal, a violência urbana e as ineficiências da segurança pública. Para isso podemos analisar outros momentos históricos, outros países, textos literários, dados estatísticos, de forma a ampliar compreensões de estudantes e educadores, e a partir desses conhecimentos fazermos o que é mais importante, transformarmos nós mesmos e nosso entorno, com vistas a uma outra realidade, mais justa e de melhores possibilidades.

Esperançoso demais? Pode ser… mas não a esperança apática diante daquilo que não se realiza. Não, não esta. A esperança a partir da indignação, da resistência, cada vez mais necessária em época de MP 746 (reformulação do Ensino Médio e modificações no Fundeb), de PEC 55 (que entre outras questões limita determinados gastos púbicos) e Reforma da Previdência, que da maneira como estão postas contrapõem-se à democracia e fragilizam a sociedade, salvaguardando a continuidade dos lucros e do poder dos que mais possuem, em detrimento dos trabalhadores brasileiros. Por este viés, a grande contribuição deste ano que sinaliza boas possibilidades para 2017 talvez seja a do movimento de ocupações nas escolas e universidades, quando não somente questões políticas foram colocadas à mesa, mas também a estrutura escolar e os procedimentos de ensino. Rodas de conversa, debates, exibição de filmes e documentários, aulões, atividades culturais variadas, passeatas, oficinas sobre diferentes saberes, aproximação com movimentos sociais,atitudes solidáriasassumiram o lugar da instruçãotecnocrata, emergiramrealizações a serem potencializadas, valorizando esta conquista tão importante que é a educação pública.

Cleiton Donizete Corrêa Tereza é professor de História da rede estadual de

Minas e da rede municipal de Poços, mestre em Ciências Humanas pela USP e

membro do Coletivo Educação de Poços de Caldas