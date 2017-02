As Beatas da Urca: 17 anos de diversão e histórias

Poços de Caldas, MG – Leopolda, Belmira, Carmela, Florência Malvina, Elvira, Diana, Vilma, Himengarda. Todas beatas que fazem (ou fizeram) parte do grupo de animação idealizado por Clisthenis Betti em 2000, para apresentações no Julho Fest. O ator e diretor sentiu que faltava em Poços de Caldas um grupo de divulgadores dos eventos que aconteciam no Teatro da Urca, então convidou os atores Marcelo Betti e Rosângela Betti, da Companhia de Teatro Monteiros e Lobatos, para integrar o elenco e passaram por conta própria e sem custo para a prefeitura e produtores a anunciar os eventos do Julho Fest.

“A gente distribuía panfletos das peças e contava curiosidades da história da cidade, como se as personagens fizessem parte dos acontecimentos, como a construção da basílica Nossa Senhora da Saúde, Estação Mogyana, Teatro da Urca e algumas curiosidades de nossa história. Um dia voltando da divulgação em direção ao teatro, passamos em frente de uma construção e um homem gritou: ‘lá vão as Beatas da Urca’, e assim fomos batizados com esse nome”, lembra Betti.

Ele continua dizendo que com o tempo o grupo foi crescendo. Entrou Dema Mello e Débora Soares, que já tinha a personagem Iscrareti Bernadeti e fez parte como sobrinha das Beatas, João de Faria e sua personagem Pureza interpretava a prima das divertidas senhoras.

No Carnaval de 2001, as Beatas estiveram na primeira edição da Charanga dos Artistas e homenagearam o Mister Jones, conhecido como “fantasma da Urca”, e contavam a história do antigo morador do teatro e se diziam amigas dele.

Nos anos seguintes o grupo foi crescendo e muito atores integraram o elenco: Mario Franco, Pedro Amaral, Adriano Franco, Viviane de Figueiredo, Valber Rodrigues, Luiz Munhoz, Conrado Viana, Gabriel Solanno, Daniel Viana, Cristiano Prado, Lucas Marques, Rafael Oliveira, Nando Gonçalves, Thiago Boletta, Rovilson Junior e Regis Machado.

Sempre divulgando as curiosidades da cidade e contando histórias do arco-da-velha.

Dentre os trabalhos fixos, destaque para a participação, há 15 anos, na Semana do Idoso no Lar dos Velhinhos.

Atualmente, estão no elenco Clisthenis Betti, Dema Mello, Felipe Campos e Thiago Boletta.

Espetáculo

As Beatas possuem um espetáculo baseado nos romances policiais, em que procuram um culpado para um misterioso assassinato – “As Beatas em Assassino, Detetive e Vítima”.

As personagens Florência, Leopolda, Malvina, Elvira, Diana, Vilma e Himengarda são suspeitas de assassinarem Jurema, porém a vítima se fingiu de morta para fugir com o testamento das outras.

Betti diz que existe um projeto, através da empresa Betti e Bruschi Produções Artísticas e Culturais, de renovar o espetáculo e dessa vez as personagens serão interpretadas por mulheres.