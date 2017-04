As parcerias são caminhos estratégicos para contornar a crise

Na área de gestão não podemos mais perder tempo. Que os derrotistas sejam menos ouvidos e que possamos vislumbrar possibilidades nas demandas existentes, no fortalecimento das organizações, públicas ou privadas a partir de parcerias com objetivos claros na base do ganha-ganha. O mundo atual, embora alguns líderes pensem na segregação, não suportará andar para trás no que se refere a abertura de comunicação, informação, mão de obra e troca de experiências entre diferentes países.

A nova mentalidade entre os gestores visionários é otimizar recursos, desenvolver competências entre seus colaboradores, valorizando ideias e boas práticas de mercado.

Estratégia é também reconhecer no outro e na outra organização vantagens competitivas que podem ser aproveitadas com o intuito de enfrentar qualquer crise econômica, de clima organizacional ou mesmo de resistência à mudança.

As parcerias entre setores, dentro da cadeia produtiva fortalecem todo o sistema e tornam-se valor percebido pelo cliente. As ações de responsabilidade social ramificam-se a partir do próprio negócio da organização e ganham notoriedade ao serem realizadas, com ética e seriedade, por meio das parcerias. Afinal ação e comunicação convergem em determinados pontos e acontecem paralelamente, como tem que ser, em favor da adesão da equipe e do bom exemplo num mercado cada vez mais competitivo. Apesar de que esta competitividade não é ruim, é um desafio para novas maneiras de pensar e agir como profissional e como empresa.

Rose Lino é profissional de Marketing, com especialização em Recursos Humanos e Administração, e jornalista