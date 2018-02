Áudio de dirigente da Caldense revolta torcedores: “Se cair, caiu”

Poços de Caldas, MG – O segundo vice-presidente da Caldense Marcelo Salles teve áudios de uma conversa particular nas redes sociais vazados e provocou grande revolta nos torcedores da Veterana. Não se sabe ainda como estes áudios foram divulgados, mas a repercussão foi tão negativa que o próprio Marcelo Salles acabou tendo problemas de saúde e passou por um cateterismo ontem no hospital Santa Lúcia. A reportagem procurou o presidente do clube Antônio Bento Gonçalves e o primeiro vice Rovilson Jesus. Eles não quiseram comentar as declarações de Salles e torcem pela recuperação de sua saúde.

Foi a segunda polêmica envolvendo Salles esta semana graças às redes sociais. Ele já havia dito que o time iria disputar a Série D, sendo que apesar da vaga garantida a diretoria do clube ainda vai analisar vários fatores antes de confirmar se disputa ou não a competição.

Os áudios

Nas falas de Marcelo Salles vários assuntos são abordados. Ele chega a dizer que não entende nada de futebol e que só aceitou o cargo por gratidão ao presidente Antônio Bento Gonçalves, que ajudou demais sua família. O ponto mais polêmico foi quando ele falou sobre a má campanha no Campeonato Mineiro. Salles disse que a diretoria fez de tudo para o time. Pagou bicho dobrado, atendeu todas as exigências, mas não adiantou. “Se cair, caiu”, disse ele, revoltando grande parte dos torcedores. Disse ainda que por ele a equipe não joga a Série D de forma alguma. Salles disse também que se gasta R$ 1,5 milhão no futebol da Caldense para agradar apenas 300 pessoas. Vale destacar que a média de público da Caldense este ano é pouco mais de mil pagantes e que o time conseguiu verbas de televisão (quase um milhão de reais) e mais meio milhão pela participação na Copa do Brasil. Outros assuntos foram tratados na conversa de Salles com uma pessoa de apelido “Chuchu”. Ele falou da falta de apoio das empresas “saudáveis”, defendeu que a prefeitura não deve mesmo colocar dinheiro no clube e disse que apoia terceirização do futebol profissional da Caldense. “Aqui dentro não existe uma administração apenas para o futebol e se aparecer gente capacitada em sou a favor de assumir o clube”, disse Salles.

PAULO VITOR DE CAMPOS – pvcampos@gmail.com