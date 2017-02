Banho à Fantasia: 36 anos de alegria e criatividade

Delma Maiochi

Poços de Caldas, MG – Papel crepom, papel d’água, papelão, muitas cores, alegria, animação e criatividade. Estes são os ingredientes do “Banho à Fantasia”, concurso realizado pela Secretaria de Turismo nas segundas-feiras de carnaval há 36 anos nas piscinas do Country Club.

Crianças, jovens, adultos, famílias inteiras se vestem de beleza e originalidade e fazem evoluções para que o corpo de jurados possa escolher os campeões.

“Minha filha Anna Laura já participa há 5 anos, ganhou várias vezes. É tradição da família participar do Banho, desde que começou estamos aqui prestigiando. A tia do meu esposo vinha, passou pro meu esposo, pro meu cunhado, as crianças e viemos sempre”, diz Rafaela Carvalho Pereira Marques.

As categorias disputadas são Infantil feminino e masculino, Infantil Conjunto, Adulto feminino e masculino, Adulto Conjunto.

A comissão julgadora avalia beleza, originalidade, confecção e evolução. Logo depois de passar pelo crivo do júri, os concorrentes saltam na piscina.

Este ano o corpo de jurados foi composto por Wanda Malaquias, Gustavo Durante, Angélica Viana, Terezinha Gomes e Mariana Chaves.

“Estou no júri pela primeira vez, mas relembro o tempo em que meu pai era do Conselho de Turismo, quando reinventaram este Banho à Fantasia. Eu vinha brincar com meus irmãos. Vim, com prazer, para julgar e valorizar este trabalho original que existe e resiste no carnaval”, relembra Gustavo Durante, cujo pai Ronaldo Durante foi muito atuante no Conselho Municipal de Turismo nas décadas de 1970-80.

Aqualoucos

De acordo com o site Memórias de Poços, de Rubens Caruso, o fechamento do jogo em 1946 não trouxe a decadência das festas carnavalescas na maior estância hidromineral da América Latina, pois os turistas continuaram afluindo de todos os Estados brasileiros. Em 1952, houve um espetáculo inédito, que permaneceu na memória de quantos o viram: o banho de piscina, à fantasia, apresentado pelos “Aqualoucos” vestidos de banhistas da “Belle Époque”, que brindaram a população com emocionantes e ousadas acrobacias aquáticas.