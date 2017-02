Banho à Fantasia é destaque da segunda de carnaval

Poços de Caldas, MG – O tradicional concurso Banho à Fantasia animou os foliões na segunda-feira de Carnaval em Poços. A chuva deu uma trégua para o desfile das fantasias confeccionadas em papel, que se desmancham nas piscinas do Country Club, logo após o desfile e apreciação dos jurados. O concurso é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Este ano, 31 concorrentes disputaram os primeiros lugares e um total de R$ 8.100 foram distribuídos em seis categorias. Estiveram presentes o prefeito Sérgio Azevedo, acompanhado de sua esposa Gisele Azevedo, o secretário de Turismo Ricardo Fonseca Oliveira, o adjunto de Planejamento Antonio Carlos Alvisi e de Esportes Wellington Paulista. O vereador Álvaro Cagnani também prestigiou o evento, representando a Câmara.

O júri foi formado por Wanda Malaquias, Gustavo Durante, Angélica Viana, Terezinha Gomes e Mariana Chaves. A eles, coube a missão de avaliar os quesitos beleza, originalidade, confecção e evolução dos candidatos.

Confira os ganhadores

Categoria infantil feminino:

1º) Maria Vitória Garia Lopes – fantasia: Em busca do segredo do Arco Iris

2º) Anna Laura Pereira Carvalho – Fantasia: Protegida da Natureza

3º) Julia Helena Rossi. fantasia: Deixa Gueixa

Categoria Infantil masculino

1º) Lucas Gonçalves Almeida – fantasia: Pé na Cova

2º) Edinilson Lucas Gonçalves de Souza – fantasia: Palhaço Alegria

3º) Mateus Francisco Araújo de Paula – fantasia: O Dino Voltou

Categoria infantil conjunto

1º) Anna Laura, Emile, Samanta, Alice e Lucas – fantasia: O pierrô e as colombinas

2º) Duda, Aninha, Ana Beatriz, Sofia, Francisco, Duda Salles e Vitoria – fantasia: Mestre Buchinha e Ragatanga

3º) Vitor Hugo, Julia Helena, Fernanda, Rafael e Otávio – fantasia: Venha prá cá, venha comigo. A hora é prá já, não é proibido

Categoria Adulto Feminino

1º) Ana Rita Garcia Gonçalves – fantasia: Cinderela Cabocla – a camponesa que se vestia em flores

2º) Maria Amélia Baptista Antônio – fantasia: Lá vai Maria

3º) Ariane Batistão Franco da Silva – fantasia: Rosa onipotente em preces comoventes

Categoria Adulto Masculino

1º) Carlos Welton Pereira Marques – fantasia: Axaunã- o grande protetor da tribo

2º) Gilson de Souza Lopes – fantasia: Barrado no Baile com caixa e tudo

3º) Leonardo Moraes Ferreira Filho – fantasia: Arlequim, bem–vindo aos camarins de Aurora

Categoria Adulto Conjunto

1º) Gilson, Ana Rita, Juninho e Gabriel – fantasia: Quando Roma invadiu o México

2º) Maria Amélia, Jéssica Oliveira, Leonardo, Ariane – fantasia: Bem Vindo! Vai começar a brincadeira! O Circo chegou!ços de Caldas