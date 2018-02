Banho à Fantasia leva animação às piscinas do Country

Poços de Caldas, MG – Originalidade, animação e muita irreverência marcaram o Banho à Fantasia 2018, um dos eventos mais tradicionais do Carnaval de Poços de Caldas e, sem dúvida, a mais autêntica atração carnavalesca da cidade. As dependências do Country Club ficaram lotadas na tarde desta segunda-feira (12) para acompanhar as performances, com desfile, apresentação e salto na piscina.

Neste ano, foram 22 participantes nas categorias infantil feminino, masculino e conjunto e adulto feminino, masculino e conjunto. Cada concorrente teve três minutos para apresentação, com direito a trilha sonora de acordo com a fantasia escolhida. Papel crepom, jornal e papel d’água deram forma às ideias dos participantes, que também não pouparam talento durante a performance.

Os foliões capricharam nas fantasias que trouxeram temas diferenciados e muitas homenagens ao Carnaval. A comissão julgadora, formada por Wanda Malaquias, Erivaldo Nogueira, Angélica Viana, Therezinha Gomes e Mariana Chaves, avaliou os quesitos beleza, originalidade, confecção e evolução.

Nas categorias para adulto, a premiação foi de R$ 600 para o campeão, R$ 500 para o vice e R$ 400 para o terceiro colocado. Já nas categorias infantis, os primeiros colocados receberam R$ 500, os segundos lugares R$ 400 e os terceiros colocados receberam uma premiação de R$ 300.

Resultados – Banho à Fantasia

Infantil Feminino

1º lugar – Maria Vitória Garcia Lopes – 100 pontos

2º lugar – Ana Beatriz Silva Oliveira – 93 pontos

3º lugar – Júlia Camilo de Souza – 88 pontos

4º lugar – Júlia Helena Rossi – 87 pontos

5º lugar – Giovanna Maria Thomé Silva – 86 pontos

Infantil Masculino

1º lugar – Lucas Gonçalves Almeida – 96 pontos

2º lugar – Mateus Francisco Araújo de Paula -93 pontos

3º lugar – João Vitor de Faria Alves – 81 pontos

4º lugar – Rafael Francisco Araújo de Paula – 78 pontos

Infantil Conjunto

1º lugar – Ana Beatriz, Maria Eduarda, Mateus, Rafael, Maria Vitória, Maria Eduarda – 93 pontos

2º lugar – Ana Beatriz, Angelina Fernandes, Júlia Rossi, Isabela – 86 pontos

Adulto Feminino

1º lugar – Maria Amélia Baptista Antônio – 100 pontos

2º lugar – Maria Angélica Gonçalves Carvalho – 97 pontos

3º lugar – Odaísa Cristina S. Pires de Paula – 90 pontos

Adulto Masculino

1º lugar – Gilson de Souza Lopes – 86 pontos

2º lugar – Renan Silva de Araújo – 78 pontos

3º lugar – Anderson Pires de Paula – 71 pontos

Adulto Conjunto

1º lugar – Maria Amélia, Jéssica Lilian, Renan Araújo, Janaína – 91 pontos

2º lugar – Gilson, Gabriel, Odaísa, Ana Rita, Juninho – 89 ponto