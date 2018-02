Bloco de Caldas apresenta enredo em defesa da cidade

Da redação

Poços de Caldas, MG – O bloco caldense Gigantes da Montanha fez sua estreia ontem nas ruas reunindo moradores e turistas de Caldas em torno da defesa da Serra da Pedra Branca, que, segundo os ambientalistas, corre risco de intensificação da mineração após uma controversa modificação da lei ambiental, ocorrida em dezembro do ano passado.

As foliãs e foliões mostraram energia de sobra para pular o carnaval ao ritmo do samba-enredo, que enumera as tradições culturais da cidade de Caldas e reforça sua vocação agropecuária e turística. A população de Caldas que estava na praça assistiu e aplaudiu a passagem do bloco pela avenida.

Para quem perdeu esta folia, hoje (11) ainda tem matinê às 16h no Recantico, e amanhã o bloco se concentra às 18h e desfila às 20h na praça principal de Caldas.

Samba-enredo “SOS Pedra Branca”

Ouça, que pela Pedra Branca eu canto

Com tanta flora, fauna e encanto

Faz com que eu perca o destino pra onde olhar

Tem (tem, tem, tem)

A beleza bruta em plantas raras (tem, tem)

A pureza do som de nossas águas

Que brotam da terra com seus fins medicinais

A tradição de Caldas é agropecuária

De queijo, doce e artesanato em palha

E o vinho vem pra todos poderem brindar

A ambição compromete o futuro da nossa vocação

Por ganância e traição

Trocando o turismo ecológico por mineração

Refrão:

SOS Pedra Branca

Amuleto de Caldas

Vigorosa Mata Atlântica

Do sul das Minas Gerais