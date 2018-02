Caldense busca hoje sua primeira vitória em casa

Poços de Caldas, MG – A semana no Centro de Treinamentos Ninho dos Periquitos foi das mais agitadas, mas também teve um ambiente mais descontraído depois da vitória do último sábado contra o Atlético Mineiro, em pleno estádio Independência. Os reforços pedidos pelo técnico Roberto Oliveira estão todos disponíveis para a partida de hoje contra o Patrocinense e a expectativa é de que enfim o time conquiste uma vitória diante de sua torcida. Jogando em Poços de Caldas, neste ano, foram duas derrotas e dois empates, e para piorar a situação o time da casa sequer marcou gols. Procurando corrigir este grave problema, o treinador Roberto Fonseca insistiu em treinos de finalização durante a semana. Foi grande o tempo dedicado apenas a este fundamento. E as cobranças foram a todo momento. A cada gol perdido a bronca era grande e a cada gol marcado os elogios apareciam. “Time que não faz gol não vence e precisamos superar este problema para buscar a vitória contra a Patrocinense. O jogo é de fundamental importância para nosso time e para o restante do campeonato”, falou Fonseca. O time No coletivo de sexta-feira, que teoricamente definiu o grupo para a partida deste domingo Roberto Fonseca colocou na equipe titular apenas Michel Benhami. O restante dos reforços – Maxell, Kaynan e Clébson – ficou no time reserva, porém, no decorrer da atividade o treinador testou várias formações. O mesmo aconteceu na manhã de ontem no Ninho dos Periquitos. Se ele repetir a formação que começou o coletivo, o time joga com Omar, Feijão, Marcelinho, Jhonatan, Jean, Arilson, Michel Benhami, Davy, Anderson Rosa, Juninho e Neilson, Robinho e Mineiro estão no Departamento Médico. Campanhas A Caldense faz uma campanha melhor que o Patrocinense até o momento. O time de Poços tem oito pontos no campeonato. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, Já o time de Patrocínio está na zona de rebaixamento com seis pontos que foram conquistados com uma vitória, três empates e duas derrotas. A partida terá arbitragem de Flávio Henrique Coutinho Teixeira. Ele será auxiliado por Pablo Almeida Costa e Filipe Ramos Santana. A partida começa às 16h, no Ronaldão, e terá transmissão em tempo real pelo site do jornal Mantiqueira. O endereço é www.jornalmantiqueira.com.br e o acesso é aberto a todos. Ingressos Os ingressos para o confronto estão sendo vendidos neste domingo na sede social do clube, rua Pernambuco, 1145, das 8h às 14h. A bilheteria do estádio abrirá às 14h30 e os portões às 15h. Somente a arquibancada coberta será utilizada. O preço é de 20 reais a inteira e 10 a meia. Para a meia entrada será obrigatória a apresentação de documentos que comprovem o benefício.

Patrocinense encara Caldense para sair da zona de rebaixamento

Poços de Caldas, MG – A Caldense enfrenta neste domingo um adversário em situação bastante delicada. O time do Patrocinense tem seis pontos e se encontra na zona de rebaixamento. Se perder em Poços de Caldas hoje a situação do time de Patrocínio passa a ser desesperadora. A equipe chega animada com a possibilidade de recuperação. Uma vitória no Ronaldão tira o time da incômoda situação. O time terá um novo comandante hoje. Wellington Fajardo assumiu a equipe durante a semana e tenta dar ânimo para o time se recuperar. Fajardo assumiu no lugar de Rogério Henrique, que pediu para deixar o comando do time. Fajardo, de 56 anos, tem diversas passagens por clubes do interior, como Tupi, Uberlândia e Democrata GV. O último trabalho dele foi em 2015, quando comandou o Villa Nova-MG na elite do Mineiro. “Sabemos das dificuldades que vamos encontrar em Poços de Caldas, mas estamos preparados para buscar a vitória. O time deles vem embalado, vai ser duro de enfrentar, porém, temos capacidade de fazer um bom jogo com a Caldense”, falou Fajardo.

Pioneiro em transmissão de jogos em tempo real, site do Mantiqueira acompanha Caldense e Patrocinense

Poços de Caldas, MG – Este ano, devido a alguns problemas técnicos, o site do Mantiqueira ainda não transmitiu os jogos da Caldense em tempo real. A situação foi resolvida e neste domingo a editoria de esportes volta a fazer o trabalho direto do Ronaldão. “Vários leitores nos questionaram sobre o serviço, mas infelizmente demorou um pouco para resolvermos o problema. Neste período fizemos a transmissão via Facebook, mas agora voltamos ao normal”, disse Ruy Alves, editor chefe do jornal Mantiqueira. A primeira transmissão de um jogo em Poços de Caldas direto do Ronaldão aconteceu em 2002, na final do Campeonato Mineiro, quando a Caldense sagrou-se campeã estadual. “Naquela época era mais complicado pois a internet não era a maravilha que é hoje e a gente tinha que se desdobrar. De lá para cá nunca paramos com este serviço e realmente fomos os primeiros em Poços de Caldas. Hoje vários canais fazem este trabalho, mas temos orgulho de termos sido os primeiros”, falou Paulo Vitor de Campos, que sempre foi o responsável pela transmissão online do jornal Mantiqueira. Para acompanhar a partida em tempo real basta acessar o site www.jornalmantiqueira.com.br, que terá acesso gratuito ao link do jogo. A cobertura O Mantiqueira segue sendo o jornal impresso que mais perto está da Caldense. Com coberturas diárias dos treinos e dos jogos realizados em Poços de Caldas, o jornal é responsável pelas principais informações do futebol profissional do clube. A equipe conta com Paulo Vitor, que além da transmissão online é o setorista que vai ao CT. As fotos dos jogos são feitas por Luciano Santos. O trabalho conta ainda com apoio de Ruy Alves e Alex Alves.

Notas

ZEZITO

Ao final do jogo Atlético 1×2 Caldense conversei com o técnico Zezito sobre os últimos acontecimentos. Sentindo-se aliviado pelo resultado ele destacou a qualidade dos jogadores que trouxe ao time. “Estou muito feliz pelo que o time jogou e estou orgulhoso de todos. O treinador não pode contar com os reforços e colocou em campo os meninos que estavam comigo e eles deram conta do recado. Estão de parabéns”, falou Zezito. Sobre o futuro, o treinador disse que tem projetos e logo haverá novidades. Na questão da demissão, o treinador se limitou a dizer que a bomba sempre estoura para o treinador. “É assim no nosso futebol, não vai mudar nunca”, falou.

EMPRESÁRIO

Destaque para o empresário Pablo Rodrigues que esta semana trouxe para a Caldense o jogador Clébson. O atleta chegou no meio da semana e mostrou com bons treinos que pode ajudar muito a Caldense nesta reta final de campeonato. “É um jogador de muita qualidade, acostumado a disputar campeonatos importantes e tenho certeza que será uma peça de destaque na Caldense”, falou o empresário. OBS: para não deixar dúvidas este colunista esclarece que o elogio não foi incentivado por pagamento de nenhum “jabá ou ajudinha”.

EUFORIA

A vitória contra o Atlético Mineiro, semana passada, trouxe uma euforia ao time da Caldense. Na entrevistas da semana todos deixaram claro a felicidade pelo resultado, mas garantiram que isso não vai atrapalhar contra a Patrocinense neste domingo. É coisa do passado, garantem. Por outro lado, o resultado motivou a torcida, que deve comparecer em bom número ao Ronaldão hoje. A torcida pode e deve se contagiar pela euforia.

PRESIDENTE?

Circula nos bastidores que Victor Hugo, ex-diretor de marketing da Caldense pode ser candidato a presidente do clube nas próximas eleições. Pelo visto a disputa já começou e vamos aguardar os acontecimentos.

MAK RÁDIO

A melhor opção para o torcedor acompanhar Caldense e Patrocinense neste domingo é a Mak Rádio. Com narração de Reinaldo Silva e comentários de Alessandro e reportagens de André Vince o time dará mais um show. A emissora tem parceria recente com a TV Poços. Para ouvir a Mak Rádio é só acessar o seguinte endereço: http://makradio.com.br Outra opção é pelo aplicativo MAK Rádio na play store, no Rádios Net, no Facebook da Mak Rádio ou no Facebook da Lama Verde.