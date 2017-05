Caldense decepciona na estréia e perde em casa: 3X1

Poços de Caldas, MG – A derrota para o Boavista em casa por 3×1 foi um balde de água fria que confirmou que toda a turbulência dos últimos dias não passaria impune pela Caldense. Um time apático, sentindo falta de ritmo de jogo e do talento de Maradona, camisa 10, que deixou o time após os problemas envolvendo o então gerente Alex Joaquim. O resultado não poderia ser outro.

O jogo

O primeiro tempo da Caldense foi sofrível. O time parecia morto em campo. Sem velocidade, apático e criando poucas chances, não ameaçava o Boavista, que por sua vez, era perigoso nos contra golpes.

O primeiro gol do Boavista foi marcado por Lucas Perdomo aos 22 minutos do primeiro tempo. Aos 25 minutos o mesmo Lucas Perdomo fez boa jogada e cruzou na cabeça de Felipe Augusto aumentar. A Caldense conseguiu esboçar uma reação aos 38 minutos num golaço de Rodney. O jogador recebeu a bola de fora da área e colocou no ângulo. No lance seguinte, quase veio o empate, mas Alê errou o alvo por pouco.

Susto

A reação da Caldense parou num grande susto com o jogador Vandinho. Em uma disputa pelo alto, ele bateu cabeça a cabeça com Felipe. Os dois ficaram caídos, mas o caso de Vandinho foi mais sério. Com convulsão, o jogador saiu do estádio de ambulância e deixou todos preocupados. Quando o jogo reiniciou era visível que ninguém mais tinha clima para continuar a partida naquele momento. Pouco depois o médico da Caldense tranquilizou a todos dizendo que o jogador estava bem, iria passar por exames mais detalhados e que ficaria no hospital em observação. O presidente Antônio Bento Gonçalves acompanhou o jogador ao hospital.

Segundo tempo

A Caldense voltou mais ligada no segundo tempo, mas o time do Boavista, bem postado na defesa não dava chances. Com o passar do tempo o time de Poços mostrou sinais de nervosismo e começou a errar passes bobos. Irritado, o torcedor começou a vaiar. Rato chegou a bater boca com alguns. Nem mesmo as entradas de Zambi e Gabriel Cunha mudaram o panorama. A Caldense tinha domínio do jogo, mas não criava chances e o Boavista jogava todo recuado e ainda era perigoso em suas investidas. E foi assim que o time de Saquarema matou o jogo. Aos 39 minutos, em um de seus poucos ataques no segundo tempo, o time conseguiu uma falta. Na cobrança Anderson Luiz subiu sozinho e mandou para o fundo das redes. No final, sob protestos de torcedores, os jogadores deixaram o campo cabisbaixos e assumindo a péssima partida.

O jogo teve um pequeno público. Apenas 424 pessoas pagaram ingresso e geraram uma renda de R$ 7.545,00. O público total foi de 550 pessoas.

Thiago Oliveira

O técnico Thiago Oliveira evitou culpar os jogadores e a falta de jogos treino para justificar o resultado. Ele assumiu a responsabilidade e prometeu postura melhor contra o Red Bull, em Campinas, no próximo sábado. “É um adversário que investiu muito, vai jogar em casa, mas não temos outro jeito a não ser buscar a vitória na casa deles para recuperar os pontos perdidos hoje”, falou Oliveira em sua coletiva.

A Caldense se reapresenta na terça-feira no Ninho dos Periquitos. Nesta segunda o técnico Thiago Oliveira, o gerente de futebol Moraes e a diretoria devem se reunir para discutirem reforços para a sequência do campeonato.