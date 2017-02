Caldense enfrenta América-MG de olho no G4

Poços de Caldas, MG – A Caldense entra em campo na noite de hoje (19h30 no Ronaldão) para enfrentar o América de Belo Horizonte, em jogo que pode colocar o time no G4. Uma vitória contra a equipe da capital dará fôlego para os demais compromissos, bastante complicados. Semana que vem, a Veterana joga contra o América de Teófilo Ottoni, às 10h, com um calor próximo aos 40 graus, e depois o adversário será o Cruzeiro no Mineirão. Por tudo isto uma vitória na partida de hoje é muito importante para dar tranquilidade para as partidas seguintes.

Sexta-feira, Thiago Oliveira comandou um coletivo no Centro de Treinamentos Ninho dos Periquitos. O time que começa a partida de hoje não foi revelado, mas deve ser o mesmo que começou o jogo contra o Corinthians na última quarta-feira.

Novidades – As novidades para a partida de hoje estarão no banco de reservas. Diego Clementino e Wellington Rato se recuperaram de lesões e foram relacionados pela primeira vez neste campeonato. O treinador confirmou que pretende utilizar os atletas pelo menos em parte do jogo. “Vamos enfrentar um adversário muito forte, que vai exigir muito da Caldense, mas vamos buscar a vitória e conseguir uma tranquilidade na tabela”, disse Oliveira.

Mostrando força – O técnico Thiago Oliveira disse durante entrevista que a forma com que a Caldense enfrentou o Corinthians, quarta-feira, prova que o time pode jogar de igual para igual com qualquer adversário. Ele acredita que o grupo mostrou seu valor e que tem tudo para realizar um ótimo Campeonato Mineiro. “Tivemos pela frente um gigante do futebol mundial, nos portamos muito bem dentro de campo e acredito que isto dá uma motivação a mais para o restante da temporada. Fiquei muito satisfeito com a postura dos nossos atletas e se eles mantiverem este nível nosso torcedor terá muitas alegrias”, falou Oliveira.

Oliveira não acredita que o América poupe jogadores na partida contra a Caldense. “Acredito que venham com força máxima. “O Campeonato Mineiro é de tiro curto e eles sabem disso e vão querer os três pontos aqui de toda maneira. Por isto não acredito que poupem jogadores. De qualquer forma eles possuem um elenco de qualidade e teremos dificuldades com qualquer equipe que entrar em campo”, finalizou Oliveira.

A Caldense é a sexta colocada na classificação, com três pontos, enquanto o América é o quarto, com quatro. O líder é o Cruzeiro, com nove pontos em três partidas. A Caldense deve entrar em campo com Neguett; Grafite, Marcelinho e Hélio; Rafael Estevam, Álvaro e Thiago Carpini, Éwerton Maradona; Rafamar (Luiz Eduardo), Cristiano e Zambi.

América – O América fechou, na manhã deste sábado, a preparação para o terceiro desafio no Campeonato Mineiro. Neste domingo, enfrenta a Caldense, em Poços de Caldas, às 19h30. O último treino em BH, no CT Lanna Drumond, teve muita conversa de Enderson Moreira com os jogadores, Alex Silva saindo mais cedo e uma mudança importante no time.

Normalmente, nos dias que antecedem jogos, Enderson comanda uma atividade mais leve – normalmente um rachão – e não dá muitas pistas do time que vai atuar. Desta vez, porém, a atividade foi uma espécie de coletivo em campo reduzido, e o técnico demonstrou que deve fazer uma alteração no meio-campo: Gérson Magrão deixa o time titular e dá vaga a Renan Oliveira, que se destacou no jogo contra o Atlético-AC, pela Copa do Brasil, marcando o segundo gol do Coelho.

Com isso, o provável time titular do América tem João Ricardo, Auro, Rafael Lima, Messias e Pará; Gustavo Blanco, Juninho, Tony e Renan Oliveira; Felipe Amorim e Hugo Almeida.

O último treino antes da viagem para Poços de Caldas teve, também, muito papo. Enderson conversou por quase uma hora com o elenco no campo. Quando a bola rolou, o lateral Alex Silva saiu mais cedo sentindo dores e dificilmente vai atuar contra a Caldense. Depois do treino, o time e seguiu viagem para o Sul de Minas.