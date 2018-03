Caldense vence e garante permanência na elite

Poços de Caldas, MG -A Caldense segue na elite de Minas Gerais. Depois de passar o campeonato todo na parte de baixo da tabela e sem conseguir vencer em Poços de Caldas, na tarde deste domingo o time finalmente desencantou em seus domínios e venceu o Uberlândia por 2×1. Anderson Rosa e Neilson, dois dos jogadores mais criticados marcaram os gols da Caldense. Alê descontou para o Uberlândia, que acabou rebaixado ao lado do Democrata de Governador Valadares que foi goleado por 7×1 pelo Tupi, em Juiz de Fora.

A Caldense terá um novo planejamento para o Campeonato Brasileiro, que começa em abril. O treinador e boa parte do elenco não será o mesmo para a competição nacional.

O jogo

A Caldense abriu o placar aos oito minutos da primeira etapa. Após levantamento de Feijão, Samurai desviou e sobrou para Anderson Rosa mandar a bola para o fundo das redes. Mas não deu para comemorar. Um minuto depois, Alê recebeu pela direita e empatou a partida. O gol da vitória veio dos pés de Neílson, que tocou na saída do goleiro.

O resultado deixou a Caldense na 9ª posição, com 13 pontos, empatando com a Patrocinense, que avançou às quartas de final após levar vantagem no saldo de gols (-1 a -3). O Uberlândia não conseguiu deixar a lanterna do Campeonato Mineiro e terminou a competição com nove pontos.

Os confrontos das quartas do Mineiro serão os seguintes: Cruzeiro x Patrocinense, América x Boa Esporte, Atlético x URT e Tupi x Tombense.

Paulo Vitor de Campos/Jornal Mantiqueira