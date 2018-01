Caldense joga bem e fica no empate com o Cruzeiro

Poços de Caldas, MG – Com um toque de bola muito bom e em certos momentos dominando o “poderoso” time do Cruzeiro, a Caldense conquistou um importante ponto no Campeonato Mineiro. O 0x0 no Ronaldão na noite de ontem agradou a torcida da Veterana que saiu ddo estádio aplaudindo o time do treinador Zezito. A Veterana volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Tombense, novamente no Ronaldão, às 20h30.

O jogo

O Cruzeiro começou a partida tentando pressionar, mas esbarrou na boa marcação da Veterana. O goleiro Omar foi o grande destaque da primeira etapa. Ele salvou a Caldense em pelo menos três oportunidades. Já pelos lados da Caldense a melhor chance da primeira etapa veio num chute forte de Juninho que Fábio Defendeu em dois tempos.

O segundo tempo foi bastante equilibrado, porém com poucas chances de gols de lado a lado. Do lado do Cruzeiro Fred rendeu pouco e decepcionou a torcida cruzeirense que compareceu ao Ronaldão em bom número. A Caldense colocou William no final, porém, as alterações nada mudaram o panorama do jogo que terminou mesmo empatado sem gols.

“Fiquei muito satisfeito com meus jogadores que fizeram tudo que eu pedi para eles. Marcaram muito bem o Fred, não deram espaço para o time deles e o resultado acabou sendo o mais justo”, disse o técnico Zezito. Pelos lados do Cruzeiro a reclamação se concentrou no gramado. “Não estamos acostumados com o este tipo de campo, muito pesado, e claramente nosso time acabou sentindo mais que o deles”, falou Mano Menezes.

CALDENSE 0X0 CRUZEIRO

CALDENSE

Omar; Jefferson Feijão, Marcelinho, Robinho e Jhonathan; Jean, Mineiro, e Marquinhos (Charles, no intervalo); Anderson Rosa, Juninho e Neílson (Willian, aos 32min do 2ºT)

Técnico: Zezito

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Leo, Manoel e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Bruno Silva (Robinho, no intervalo), Thiago Neves (Rafael Sobis, aos 32min do 2ºT) e Rafinha (Arrascaeta, aos 23min do 2ºT); Fred

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Marquinhos, aos 31min do 1ºT (CAL); Robinho, aos 10min do 2ºT (CRU)

Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas

Data: sábado, 20 de janeiro de 2018

Árbitro: Igor Júnio Benevenuto (CBF)