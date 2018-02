Caldense perde para o Boa e se complica de vez

Poços de Caldas, MG – Uma das piores atuações da Caldense nos últimos anos aconteceu neste domingo no Ronaldão. O time comandado pelo recém-chegado, Roberto Fonseca, foi completamente envolvido pelo Boa Esporte e acabou perdendo por 1×0. O gol foi marcado por João Guilherme aos 14 minutos do segundo tempo. A Caldense deixou o campo de jogo muito vaiada por seu torcedor e terá uma semana bastante movimentada. O resultado colocou a Veterana muito perto da zona de rebaixamento. O time volta a campo no próximo sábado contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

Nervosismo

O jogo começou e logo se percebeu um grande nervosismo do time da Caldense. O treinador promoveu as voltas de Juninho e Neilson, porém, os erros de passes e falta de qualidade nas jogadas irritavam a torcida. O Boa teve as melhores chances, mas também errou muito. Com isto o jogo teve um nível técnico terrível.

No segundo tempo Roberto Fonseca colocou Matheus em lugar de Juninho, mas o time não melhorou. O jovem jogador parecia nervoso e não correspondeu as expectativas. Para piorar o Boa Esportes conseguiu o gol aos 14 minutos. Depois de jogada entre Jhonatan da Caldense e Jerônimo do Boa a bola sobrou para João Guilherme que apenas empurrou para o fundo das redes. A Caldense que já estava nervosa se perdeu em campo. O Boa se fechou e e garantiu o placar. Ao fim restou ao time deixar o campo muito vaiado e com a certeza de que terá que melhorar muito para mudar o panorama que vem se desenhando.

Paulo Vitor de Campos/Jornal Mantiqueira