Caldense perde para o Tupi em Juiz de Fora

Poços de Caldas, MG – A Caldense não jogou bem e sofreu a primeira derrota no Campeonato Mineiro de 2018. O Tupi venceu por 2×1 e se reabilitou na competição. Os gols do jogo foram marcados por Rodrigo Dias, aos quatro minutos do segundo tempo. Dois minutos depois Renato Kaiser ampliou. O time da Caldense descontou aos 36 minutos do segundo tempo com um gol contra de Wellington. A Caldense volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense no Ronaldão pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Mineiro o time joga no domingo, também no Ronaldão, contra o Boa Esporte.

O jogo

O primeiro tempo foi todo da Caldense, mas o time de Poços não soube converter em gols o domínio da partida. O goleiro Omar apenas assistiu, mas o resultado final foi mesmo 0x0.

Gols no começo

O Tupi voltou modificado para a segunda etapa e conseguiu matar o jogo logo no início. Aos quatro minutos Rodrigo Dias aproveitou boa jogada de ataque e abriu o placar para o Tupi. Um minuto depois a zaga da Caldense falhou, Rodrigo Kaiser entrou na área, passou pelo goleiro Omar e ampliou. A Caldense se enervou e pouco conseguiu fazer para mudar o panorama do jogo. Aos 38 minutos o atacante William disputou bola com Wellington. O zagueiro do Tupi se atrapalhou todo e mandou para seu próprio gol. 2×1. A Caldense se animou e partiu para a pressão. O time criou várias chances no final, mas não conseguiu mudar o placar. A melhor chance veio com Jonathan, que mandou na trave.

Com o resultado a Caldense caiu para a sétima colocação, com cinco pontos.

PAULO VITOR DE CAMPOS/pvcampos@gmail.com