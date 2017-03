Caldense perde para o Uberlândia e deixa o G4

Poços de Caldas, MG -A Caldense não fez uma boa apresentação neste domingo no Triângulo Mineiro e foi derrotada para o Uberlândia por 2×0. Os gols do time da casa foram marcados por Rodney e Diego Peixoto, ambos no primeiro tempo. Com o resultado a Veterana estaciona nos 11 pontos e deixa o G4. O time agora está em sexto lugar e terá que se recuperar nos jogos finais. No próximo sábado a Caldense recebe o Democrata GV, depois sai para enfrentar o Tricordiano e fecha sua participação na primeira fase contra o Atlético Mineiro no Ronaldão.

Confira no link abaixo como foi o jogo: