Caldense renova com técnico e o artilheiro Luiz Eduardo

Na tarde dessa quarta-feira, 12, a diretoria da Associação Atlética Caldense divulgou os nomes dos membros da comissão técnica e atletas com quem já está acertada a permanência para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. São eles: o gerente de futebol Alex Joaquim; toda a comissão técnica (o técnico Thiago Oliveira; o auxiliar técnico Juninho; o preparador de goleiros Wanderlei Britto; o preparador físico Luiz Carlos Caldirón; o analista de desempenho Cláudio Grillo; o mordomo Tácio Rios; e o massoterapeuta Áureo César.

Tão logo foi definida a manutenção desses integrantes, foi feita uma reunião entre o gerente de futebol, Alex Joaquim, e o treinador, Thiago Oliveira, para decidir quais atletas serão mantidos. São eles: os laterais Jefferson Feijão e César; os zagueiros Marcelinho e Thiago Carpini; o volante Mineiro; o meia Maradona; os atacantes Luiz Eduardo e Zambi; além dos atletas da base Tharsus (lateral) e Carlinhos (atacante).

Ressalta-se que o gerente de futebol ainda está mantendo contato com outros jogadores que defenderam a Caldense no Campeonato Mineiro, para renovação, e também com novos atletas que chegarão para reforçar a equipe. Assim que forem sendo definidos, os nomes serão divulgados.

A data da apresentação geral será definida nos próximos dias.