Caldense segue sem vencer em casa: 1×1 com URT

Poços de Caldas, MG – Não foi desta vez que o torcedor da Caldense finalmente comemorou uma vitória no Ronaldão. O time comandado por Roberto Fonseca pelo menos desta vez marcou um golzinho em Poços, mesmo assim o empate em 1×1 não pode ser comemorado. O resultado deixa a Caldense muito perto da zona de rebaixamento. Se o Uberlândia vencer o Democrata nesta segunda-feira, em Governador Valadares, a Caldense entra na zona da degola já ao final desta rodada. O time de Poços tem mais três jogos para se recuperar, sendo dois fora e outro em casa.

O jogo

O técnico Roberto Fonseca fez várias mudanças no time para a partida deste domingo. Clébson e Maxell Samurai começaram pela primeira vez. Mesmo com as mudanças o time repetia os mesmos erros de jogos passados e viu a URT abrir o placar logo aos 10 minutos. A jogada veio de um lindo lançamento de Rodolfo, que achou Felipe Alves. Com muita calma o jogador dominou e mandou para o fundo das redes. A Caldense conseguiu equilibrar a partida, mesmo assim a URT era mais perigosa. Aos 20 minutos quase o empate. Charles emendou um chute forte de fora da área, mas a bola caprichosamente explodiu no travessão do goleiro Carlão. Aos 31 finalmente saiu o primeiro gol da Caldense no Ronaldão este ano. Após cruzamento de Anderson Rosa a bola sobrou para Maxell Samurai, que chutou para o gol. Antes de entrar a bola ainda tocou na trave. Foi tudo para o primeiro tempo. A URT perdeu o goleiro Carlão, machucado e a Caldense perdeu Marcelinho, que não voltou para o segundo tempo depois de bater cabeça com Felipe Alves.

Segundo tempo

No lugar de Carlão entrou Marcão e Rodolfo, filho do antigo treinador Zezito, entrou no lugar de Marcelinho. Se não fez um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo da Caldense foi ainda pior. Desde os primeiros minutos o time de Patos de Minas mandou no jogo. Logo a um minuto a URT mandou uma bola no travessão de Omar. Aos quatro minutos o goleiro da Veterana fez milagre e evitou gol certo de Eduard0 Ramos. Melhor em campo a URT colocou Maradona aos 21 minutos. O ex-jogador da Caldense foi vaiado por uns e aplaudido por outros no estádio. Aos 25 minuto Omar apareceu novamente para evitar gol do time visitante e assim foi todo o segundo tempo. Pressão total da URT e a Caldense se defendendo como dava. Ao final do jogo o placar de igualdade foi injusto para a URT.

O técnico Roberto Fonseca lamentou o empate, mas disse que o time vai buscar reação nas partidas fora de Poços. Para ele o time precisa de pelo menos mais três pontos para escapar do rebaixamento. “Vamos buscar estes pontos fora de casa e depois podemos até pensar em coisa melhor para o final do campeonato”, falou o treinador.

A reapresentação será nesta segunda, quando começam os trabalhos para a partida de sábado contra o Villa Nova, em Nova Lima.

Paulo Vitor de Campos

pvcampos@gmail.com