Caldense vence Atlético de virada, mas não se classifica

Poços de Caldas, MG – De nada adiantou a bela atuação no segundo tempo e a vitória de virada sobre o Atlético Mineiro nesta tarde no Ronaldão. O placar de 2×1 não foi suficiente para a Caldense, já que a URT venceu o Tombense, também por 2×1, em Tombos e ficou com a vaga. Com 17 pontos a Veterana terminou na quinta colocação e terá que se contentar com a classificação para o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil de 2018. Agora a diretoria deverá anunciar nos próximos dias como será o planejamento para o Brasileiro da Série D deste ano. A maioria dos atletas deverá deixar o time e o elenco que ficar terá um custo mais baixo que este.

O jogo

A Caldense fez um primeiro tempo horroroso. O time de Poços não se encontrou e viu o time reserva do Atlético Mineiro mandar no jogo. Foram várias chances para o Galo, mas Neguett, inspirado, salvou a Caldense de levar uma goleada na etapa inicial. Foram várias defesas importantes do goleiro da Veterana. Ironicamente o gol do Atlético veio em falha do goleiro. Depois de cobrança de falta de Marlone, de longa distância, a bola foi em cima dele, que se atrapalhou e levou o gol. A Caldense deveria agradecer o final do primeiro tempo com apenas 1×0 contra, tamanha superioridade dos meninos do Galo.

Tudo mudou no segundo tempo

A bronca nos vestiários deve ter sido grande porque a Caldense que voltou não foi a mesma do primeiro tempo. Com vontade e partindo para cima do Galo a Veterana mandou no jogo. A entrada de Cristiano no lugar de Leandro Oliveira contribuiu. O atacante incendiou o jogo fazendo uma das suas melhores partidas com a camisa da Caldense. Logo aos cinco minutos veio o empate. Luiz Eduardo aproveitou levantamento e com extrema categoria cabeceou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro atleticano. A virada quase veio aos 11 minutos quando Rato finalizou com muito perigo. A partida era toda da Caldense e o segundo gol era questão de tempo.

Pintura

Aos 31 minutos Cristiano resolveu mostrar o quanto é um artista nato. O jogador pegou a bola antes do meio de campo, avançou, limpou pelo menos dois jogadores atleticanos e mandou uma bomba marcando um dos mais belos gols do estádio Ronaldão.

A Veterana não parou e criou pelo menos mais duas boas chances para marcar o terceiro. O Galo teve uma única, mais perigosa oportunidade de empatar. No fim do jogo Yago assustou, mas não deu. Após o término do jogo o time de Poços comemorou a vitória, mas encerrou sua participação no campeonato.

Perda da vaga

A perda da vaga para a URT não aconteceu ontem. Foi na fatídica derrota para o Democrata em Poços de Caldas por 3×1. A classificação final o time de Poços terminou com 17 pontos, na quinta colocação. A classificada URT fechou o campeonato com 19 pontos e no G4.

Caldense

Neguett; Jéfferson Feijão (Diego Clementino), Marcelinho, Thiago Carpini e Rafael Estevam; Mineiro (César), Hygor e Leandro Oliveira (Cristiano) e Zambi; Luiz Eduardo e Wellington Rato. Técnico: Thiago Oliveira

Atlético

Uilson; Carlos César, Felipe Santana, Jesiel (Nathan) e Leonan (Daniel); Adilson, Yago, Danilo, Carlos Eduardo (Marco Túlio) e Marlone; Flávio. Técnico: Roger Machado

Gols: Marlone, 37min 1ºT; Luiz Eduardo, 5min 2ºT; Cristiano, 31min 2ºT

Motivo: 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro

Estádio: Ronaldão, em Poços de Caldas

Data: 9 de abril de 2017

Árbitro: Marcos Fazekas

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira

Cartão amarelo: Carlos César, Danilo, Marco Túlio, Yago (ATL); Rafael Estevam, Zambi (CAL)

PAULO VITOR DE CAMPOS

pvcampos@gmail.com