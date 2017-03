Caminhos – Editorial

Nós temos visto nos últimos anos grandes mudanças em nossa cidade. Principalmente na parte econômica. Tivemos aqui vários ciclos econômicos e estamos atravessando outra fase. Já passamos pelos cassinos, pelo boom do turismo, pela fase da indústria mineradora e, hoje, estamos procurando nos firmar em prestação de serviços e consolidar um distrito industrial. Um leitor mandou e-mail para este jornal chamando a atenção de fechamentos de diversos tipos de comércio no centro, tanto lojas como rede inteira de farmácias. Dificuldade para manter um negócio não é característica de hoje, sempre foi difícil e sempre será complicado manter uma atividade prosperando. As mudanças são grandes e o que era muito bom negócio no passado hoje nem tanto ou até mesmo não existe mais mercado. Mas o leitor mandou um alerta interessante: ele não está satisfeito em ver negócios fechando no centro e igrejas prosperando. Sinais de novos tempos, esperamos que isto seja uma fase que também servirá de aprendizado e que novos tempos de desenvolvimento possam estar a caminho.