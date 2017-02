Campanha “Proteja” está nas ruas de Poços

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Promoção Social promove, desde 2013, durante o Carnaval, a campanha Proteja, orientando sobre a importância do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Equipes estão nas ruas abordando os foliões e distribuindo panfletos que divulgam os números dos telefones para denúncia não só de violência sexual, mas também de casos de trabalho infantil, mendicância e violência contra a mulher.

A equipe de trabalho conta com assistentes sociais, psicólogos, membros do Conselho Tutelar e profissionais da Secretaria de Promoção Social.

A Campanha Proteja é uma iniciativa do Governo Federal e Poços de Caldas aderiu desde o início, em 2013.