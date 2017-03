Carne Fraca – Editorial

Ficamos nos perguntando se realmente há necessidade de fraudar alimentos com o intuito de gerar mais lucros. Pelo jeito a resposta é sim. A operação realizada pela Polícia Federal esta semana, denominada “Carne Fraca”, mostrou que esta suspeita é procedente. Mas até onde vai a ganância por lucros? Parece não ter limites e nem consciência que deem jeito. E nós, simples mortais consumidores, estamos à mercê deste sistema corroído de corrupção. E os servidores que deveriam ser os nossos fiscais fazem parte do esquema para fraudar os produtos. O lado bom, se é que podemos dizer isso, é que isto está sendo divulgado. As marcas expostas neste episódio terão impacto no comércio e a imagem arranhada. O prejuízo deve ser enorme, mas nada comparado com o fato de levar ao consumidor produto de qualidade duvidosa. Como diz aquele personagem da TV, “não contavam com a minha astúcia”. E neste cenário perguntamos: “quem nos salvará?”