Casal é mantido refém por cerca de sete horas

Poços de Caldas, MG – Por cerca de sete horas um casal de 23 e 27 anos foi feito refém por um homem armado com revólver. As vítimas foram abordadas na noite de sexta-feira (24) em um local ermo do bairro Jardim Bandeirantes.

O homem, a princípio já reconhecido como sendo um ex-presidiário com condenação por estupro, colocou o casal no porta-malas de um carro, rodou pela cidade, amarrou e desamarrou as vítimas por algumas vezes, usou drogas durante o tempo em que estava com elas, fez ameaças e as submeteu a torturas psicológicas.

As vítimas só foram libertadas hoje (25) cedo, quando acionaram a polícia.

O autor do crime está sendo procurado pela polícia.