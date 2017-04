Cem Dias – Editorial

Os cem dias de governo é sempre uma marco na história das administrações. Por que cem dias? Não sabemos o motivo, mas é um número cheio e ótimo para lembrar que precisamos fazer cobranças de promessas. Mas é um tempo muito curto, o suficiente para colocar no lugar uma nova equipe e sabemos que muitos lugares ainda nem foram devidamente preenchidos. Então cobrar eficiência em apenas cem dias não é muito justo. Mas tem gente que acha que este tempo é suficiente para saber a que veio a nova administração. Isto é verdade, existe uma linha traçada nos primeiros meses que pode sim mostrar como será o futuro. Para um governo que se autointitula técnico, este tempo já mostrou que nem sempre é possível colocar a técnica em tudo. Não sabemos se o prefeito já entendeu isso, mas deveria, porque junto com ele estão partidos, políticos e parceiros que esperam ser atendidos politicamente. Remar contra a maré pode dar um desgaste para o grupo. Mas não estamos aqui para ensinar e nem orientar ninguém como se deve governar. Não é nossa função. A nossa parte é somente comentar as ações e esperar as melhores possíveis. Sejam elas técnicas ou políticas.