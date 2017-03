Rato, Clementino e Luiz Eduardo: Caldense no ataque

Poços de Caldas, MG – Em treino coletivo realizado na manhã deste domingo, no Centro de Treinamentos Ninho dos Periquitos, o técnico Thiago Oliveira definiu a Caldense para a partida desta segunda-feira contra o Tupi no Ronaldão. O destaque foi para a ofensividade que o treinador escalou o ataque. O time terá Wellington Rato, Diego Clementino e Luiz Eduardo. É a primeira vez que o trio atua junto e o objetivo é marcar gols e dar uma vitória importante para a Veterana que ficaria muito perto do G4 nesta fase do campeonato.

O time que entra em campo terá Neguett, Michel, Marcelinho, Hélio, Rafael Estevam, Hygor, Mineiro, Ewerton Maradona, Wellington Rato, Diego Clementino e Luiz Eduardo.

Depois do coletivo, o treinador focou treinos específicos de finalização e novamente o atacante Luiz Eduardo foi um dos destaques. Os jogadores Cristiano e Zambi estão entregues ao departamento médico.

Caldense e Tupi jogam amanhã às 20h no Ronaldão. Os dois times estão empatados na classificação geral com cinco pontos e o perdedor ficará em situação bastante delicada no Campeonato.

Ingressos

Os ingressos para o jogo estão sendo comercializadas na sede social do clube. As descobertas estão sendo vendidas a R$20 (inteira) e R$10 (meia) e as cobertas por R$40 (inteira) e R$20 (meia). Lembrando que sócio-torcedor que estiver em dia tem entrada garantida.

PAULO VITOR DE CAMPOS – pvcampos@gmail.com