Combate ao fumo é tema de trabalho de alunos da escola Raphael Santos Netto

Poços de Caldas, MG – Uma matéria publicada no Mantiqueira alertando para os problemas com o tabagismo e contando sobre o programa que a Secretaria de Saúde desenvolve chamou a atenção dos alunos da professora de Ensino Religioso Gilda Maria Fazzi, da escola municipal Raphael Santos Netto, que faz parte do projeto Mantiqueira na Escola.

“Com a ajuda do jornal realizamos um trabalho sobre o combate ao fumo, hábito que pode provocar muitas doenças no ser humano. Os dados são alarmantes e pudemos notar que há crescimento do tabagismo entre crianças e adolescentes”, conta ela.

Diante disso, os alunos resolveram manifestar-se através de desenhos, frases, slogans, alertando amigos, colegas e até seus familiares sobre as consequências e riscos do uso fumo.

“Os alunos confeccionaram seus trabalhos e puderam levar seu aprendizado para suas casas”, explica a professora.

Criado em 1986, o Dia Nacional de Combate ao Fumo é um alerta à população quanto às inúmeras doenças e mortes relacionadas ao tabagismo.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.

“O cigarro matou minha mãe, não dê chance a essa droga” – Luis Gustavo Cassemiro 6º A

“Quem fuma está adiantando sua própria morte” – Dienifer Aparecida de Assis 7º C

“Tente parar. Faça o impossível. Não se mate! Não fume!” – Jessica Letícia 8º C

Delma Maiochi

