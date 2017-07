Como viver sem você?

Quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí pra você. Afinal, quando eu nasci você nem existia e neste tempo todo vivi muito bem sem sua companhia.

Agora, fica se achando só porque todo mundo diz que é impossível eu viver sem a sua presença. Ah! Me poupe.

Eu não vou ficar aqui esperando que você volte. Vou pra rua, tá? Conversar com as pessoas. Buscar relacionamentos reais e verdadeiros.

Você nem sequer sabe o que é um abraço, um beijo, um toque, um carinho. Vive navegando no seu mundinho, no seu reinado.

É hora de dizer basta. Chega de dedicar meu tempo pra quem se dedica a muitas outras pessoas e, que, de verdade, nem liga se existo ou não.

Cansei de ficar olhando pra você, pensando no que escrever, o que dizer e o que os outros iriam pensar. Cansei de lhe mostrar minhas fotos, meus momentos, minha vida pra ­­­você. Não quero mais ficar compartilhando com você meus sentimentos, minhas ideias, meus projetos.

Você vive comigo, faz parte da minha vida, mas verdadeiramente não sabe quem eu sou. E sabe o que é pior? De repente, sem mais nem menos, desaparece nas nuvens.

Ok. Fui eu quem quis começar este relacionamento e criei esta dependência. Fui deixando você invadir minha vida aos poucos e sempre quando você se desliga de mim, fico realmente sem saber o que fazer. O meu mundo para. Não trabalho, não me divirto, não fico sabendo de nada, enfim, não vivo.

Fico me perguntando, sem saber a resposta: como era minha vida antes de você chegar?

Não vou dizer mais nada. No fundo sei que não vou conseguir me separar de você. Eu caí na sua rede e não há nada que possa fazer.

E neste exato momento, quando percebo que você, mais uma vez, se desligou de mim, fico ansioso, perco a calma e, torcendo para que sua ausência seja por pouco tempo, resignado, lhe pergunto:

– Você vai demorar muito pra voltar, Internet?

Wiliam de Oliveira é jornalista