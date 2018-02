Concurso Baranga da Charanga já tem vencedora

Delma Maiochi

Colaborou Luciano Pedrilio

Poços de Caldas, MG – A Charanga dos Artistas continua animando o carnaval no Parque José Affonso Junqueira e o público prestigiou o tradicional concurso Baranga da Charanga.

Débora Soares, uma da idealizadoras do projeto da Charanga, comenta a importância deste evento na folia da cidade. “É muito válida esta iniciativa. Existem carnavais de todos os tipos e resolvemos criar uma diversão diferenciada, que atraísse as famílias, as crianças, idosos. E deu certo”.

Leandro Campos, também idealizador do projeto e ator da Cia Dell’Arte, diz que a cada ano a Charanga melhora. “Procuramos sempre melhorar o evento, fazemos o nosso melhor, com muito carinho”.

A animação musical fica a cargo da Banda do Miguelzinho. Um dos componentes, André Sabino, conta que a Charanga reúne música e artes cênicas e a cada ano cresce em qualidade. “É um evento maravilhoso, que resgata os antigos carnavais para as famílias e é sempre uma alegria estar aqui, porque é um ambiente muito festivo, sem brigas e violências”.

Concorrentes a Baranga da Charanga

Valber Rodrigues, personagem Valentine, a camaleoa

Luana Ribeiro personagem Jacu, à procura de um marido

Dema Mello, personagem Pablo Vomitar

Clisthenis Betti, personagem Barangotanga

Tiago de Parolis, personagem Fada Berylune

Vencedora

A grande vencedora do Concurso Baranga da Charanga foi Valentine, a camaleoa, interpretada por Valber Rodrigues, da Cia Monteiros e Lobatos. “Foi uma disputa acirrada, mas de qualquer maneira estamos aqui pra divertir o público. Foi tudo maravilhoso”, diz ela.