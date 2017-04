Confiança – Editorial

Nas últimas semanas cresceu em Poços de Caldas o debate sobre as chamadas “fake news”, ou, em português, notícias falsas. O motivo é que um site da cidade, ou sites, foi tema de reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Muitos ficaram sabendo, e até se surpreendendo, que tem gente que faz notícia falsa deliberadamente com a intenção de lucrar com isto. Mas uma pesquisa divulgada esta semana mostrou um lado interessante do consumidor de notícias via internet. Mais da metade dos entrevistados têm consciência da fonte de informação que estavam recebendo, ou seja, 56% souberam dizer de onde vinham as notícias. E tal consciência foi muito mais frequente quando o link vinha diretamente, sem intermédio das redes sociais, de uma empresa jornalística. Outro dado interessante é que o leitor mais velho se lembrou com mais frequência que os mais jovens da origem da notícia. Isto demonstra claramente que a seriedade da informação está ligada paralelamente a quem tem mais responsabilidade. É lógico que uma notícia falsa pode fazer um estrago enorme até que alguém comece questionar a sua veracidade. Ganhar dinheiro com a mentira é que é a grande novidade nesta história e deveriam ser responsabilizados tanto quem produz como quem divulga falsidades. O que seria da sociedade se não houvesse a palavra confiança? A pesquisa citada aqui é da Pew Research Center, USA.