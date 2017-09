Construtora e sua (i)responsabilidade

A politica da boa vizinhança deveria ser quesito básico a um empreendedor do ramo imobiliário. Sabido e consabido é o transtorno que vem à tona na construção de um edifício. A poeira, poluição sonora e visual são elementos menores.

Alguns “meros aborrecimentos” são inevitáveis. Daí o proprietário da empresa, o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro e todos aqueles que laboram na edificação poderiam investir no sentido de conquistar a simpatia do proprietário ou inquilino dos imóveis contíguos. Isto é Vital.

A lista de problemas que pode advir do fato de ser vizinho de uma obra de grande porte é, igualmente, grande. A calçada, muro e paredes podem apresentar fissuras com o peso do maquinário e batimento de estacas. O imóvel preexistente se sujeita a danos estruturais decorrentes da construção no terreno ao lado.

Quem constrói e aufere proveito econômico com a especulação imobiliária, é responsável pela obra danosa e ao direito de terceiros. É preciso seguir as leis e regras impostas.

Segundo o Código Civil: Art. 1.299: O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Na obra “Direito Civil Brasileiro – Direito Das COISAS”, o Jurídico Carlos Roberto Gonçalves, delineia: “[…] assim, todo o proprietário deve ressarcir o seu vizinho pelos danos causados pela construção, podendo este último valer-se da ação de indenização, na qual provará a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a construção”.

Cabe lembrar que os construtores, arquitetos e empresas que prestam serviços de construção civil respondem solidariamente com os proprietários pelos danos causados pela obra, já que são técnicos habilitados para realizá-la. Se os danos decorrem de imperícia ou negligência do construtor, pode o proprietário que pagar sozinho valer-se de ação regressiva contra àquele.

Em nossa cidade há construtora que não observa o básico na lida com terceiros. Ao ver a calçada vizinha danificada por uma de suas máquinas e a cerca elétrica rompida, nada de imediato – nem mesmo um comunicado – foi feito á proprietária do imóvel ao lado.

Abusos, violação de direitos por parte de construtoras são vários. Dentre eles é o não fornecimento de um Laudo Técnico, requisitado, ou não, pelo dono do imóvel aonde será construído, demonstrando as condições dos imóveis adjacentes, bem como a edificação não causará danos aos demais. O Laudo deve envolver questões de estabilidade estrutural, segurança das instalações, saúde e sossego dos moradores e logística do canteiro de obras.

O desrespeito por parte da empresa, por vezes não cessa ao final da obra, efetuada de forma negligente, sem se cercar de medidas acauteladoras. Ousam, vez outra, ultrapassar limites, impingindo obrigações ao adquirente do imóvel que não lhe é cabida.

Segundo Kênio Pereira, Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG, a efetiva posse do imóvel ocorre com a entrega das chaves do imóvel perfeito e, somente a partir deste momento, surge a obrigação, para o comprador, de efetuar o pagamento do IPTU e da taxa condominial.

É direito dos compradores eleger quem irá administrar o prédio e não da construtora que é criativa para distorcer a lei. Enquanto a posse não for transferida ao comprador, quem deve arcar com os encargos relativos ao imóvel é a construtora, pois a posse está com ela.

Ademais, nesta empreitada, cabe ao vizinho, certamente importunado, se resguardar de danos maiores – vez que a construtora alegará preexistência de problemas estruturais no edifício vizinho, fragilidade da prova pericial produzida unilateralmente pela parte autora ou por que o incomodado não se mudou. Ao comprador, investidor ou futuro morador cabe, igualmente, se precaver, inclusive na relação de boa vizinhança, não seguida pela construtora e vigiando atitudes irresponsáveis por parte desta.

Ricardo Silva é advogado, pós-graduado em Metodologia no Ensino Superior e Direito

do Trabalho, pós-graduando em Direito Civil e Processual