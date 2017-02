Escolas de samba perdem a verba oficial para desfile

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo anunciou ontem a rejeição da prestação de contas da Aesb (Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Poços de Caldas). Pela decisão, o desfile das escolas de samba fica suspenso para o carnaval 2017 na cidade. As demais atrações estão confirmadas.

Os recursos economizados, em torno de R$ 500 mil, já inclusos os valores do convênio, da instalação de arquibancadas , palanques e som da Avenida Francisco Salles, serão destinados, conforme determinação do prefeito Sérgio Azevedo, para a realização de cirurgias eletivas.

De acordo com o procurador geral do municipio, Fábio Camargo, pelo convênio firmado na administração anterior, a Aesb teria até o mês de março de 2016 para realizar a prestação de contas. Em junho passado, como não havia regularização do convênio, a Prefeitura notificou a Aesb e, em novembro, houve uma prestação parcial . “Em janeiro deste ano, a associação apresentou mais alguns documentos, inclusive com notas fiscais com data de quinze dias atrás, sendo que o carnaval foi realizado há um ano. Então, decidimos pelo parecer da não aprovação destas contas, cabendo ao prefeito, a decisão final. Além disso, optamos pela abertura de um processo para tomada de contas especial, que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Ele pode determinar, inclusive, a devolução do valor, pela Aesb, aos cofres públicos”.