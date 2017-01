Coronel Frederico assume a 18ª Região de Polícia Militar

Poços de Caldas, MG – A 18ª Região de Polícia Militar tem novo comandante, o coronel Frederico Antônio de Lima, que foi promovido hoje (20) ao mais alto posto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e substitui o coronel Mauro Lúcio de Moura Alves, que passa agora ao cargo de diretor de Apoio Operacional, em Belo Horizonte. Nos últimos dois anos, o coronel Frederico ocupou o comando do 29º Batalhão de Polícia Militar cujo substituto ainda não foi anunciado. Ao Mantiqueira, o coronel disse estar muito honrado com a nomeação e feliz por poder continuar trabalhando na cidade da qual se considera filho e onde sempre atuou desde seu ingresso na Polícia Militar.