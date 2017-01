Criança morre afogada em piscina do Cohab

Poços de Caldas, MG – Um menino de aproximadamente cinco anos morreu, na tarde deste domingo (8), na piscina pública localizada no Conjunto Habitacional (Cohab). Segundo testemunhas, um banhista teria sentido a presença do corpo do menino no fundo da piscina. Ele foi retirado da água e recebeu os primeiros socorros do salva-vidas que estava no local. Depois de várias tentativas de reanimação, o corpo foi resgatado pelo Samu e levado para o Hospital Margarita Morales. No momento do acidente a piscina do Conjunto estava lotada de banhistas.