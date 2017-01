Cultura, Patrimônio e Turismo

O Ministério do Turismo, há alguns anos, realizou uma pesquisa sobre o Turismo voltado para a cultura e constatou que essa modalidade é a terceira na preferência dos viajantes que circulam pelo Brasil.

Acompanhando essa tendência, ganha destaque a Educação Patrimonial nos debates sobre Patrimônio Histórico que, também, se insere no contexto do Turismo Cultural.

Isso significa que existe uma tendência de que haja interação entre o Ministério do Turismo e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, indicando que vários projetos surjam no sentido de integrar os diversos órgãos governamentais para que todos sejam beneficiados com essa recente constatação feita após a pesquisa.

O leitor há de perguntar: “Qual seria a definição para Turismo Cultural?

Definição não seria o caso, mas a expressão é compreendida como sendo a capacidade de uma pessoa ou grupo se deslocar de um lugar para outro pela necessidade de se informar e enriquecer culturalmente.

Na Inglaterra, pós período medieval, empreender viagens dava reconhecimento àqueles que se aventuravam a realizá-las pelo fato de que as pessoas adquiriam conhecimento em relação ao povo, costumes, e tradições pelos lugares por onde haviam passado.

Embora esses deslocamentos não caracterizassem como turismo, o que se depreende é que o ato já era um prenúncio do que temos na atualidade denomina-se Turismo Cultural a forma de viagem associada à Educação Patrimonial.

Entretanto, ainda existe um grave problema que é a capacidade de “ensinar” ao viajante a respeito da cultura, tradição e patrimônio locais.

Diretrizes precisam ser pensadas entre as partes interessadas para nortear o planejamento integrado entre Secretarias de Turismo, de Cultura, Educação, Conselho do Patrimônio e associações em geral a fim de que todos trabalhem conjuntamente para preservar os recursos naturais, o aspecto urbano, os prédios históricos e o conhecimento da história e manifestações a fim de que o denominado Turismo Cultural seja uma realidade tangível, tanto para os turistas, quanto para os cidadãos residentes.

Hugo Pontes é professor, poeta e jornalista