Curimbaba é campeã da Taça Poços de Caldas 2017

Poços de Caldas, MG – Num jogo de nove gols, no segundo tempo apenas, a Curimbaba bateu o Vila Nova na decisão da Taça Poços de Caldas – Troféu Paulo Vitor de Campos/Jornal Mantiqueira – por 5×4 e sagrou-se campeã. A decisão teve presenças do secretário de Esportes Wellington Guimarães, o Paulista, sua assessora Marcela Carvalho, André Oliveira, o empresário Osvaldo da Duson, um dos principais patrocinadores da Caldense, Antônio Carlos dos Santos, presidente da Liga Poços-caldense de Futebol (LPF), e José Ramos, membro do Departamento de Arbitragem da LPF. O homenageado Paulo Vitor de Campos, do Jornal Mantiqueira, esteve presente e fez a cobertura do jogo. “Foi muito diferente fazer uma cobertura de um campeonato em minha homenagem. Só tenho a agradecer ao Ceará por tudo isto e da minha parte me sinto honrando em ter o jornal Mantiqueira para dar apoio ao esporte local e ao nosso futebol amador”, disse Paulo Vitor.

O jogo

A partida teve dois tempos bem distintos. A primeira etapa foi morna, com os times criando pouco e o placar final de 0x0 foi o que se poderia esperar. Já o segundo tempo foi coisa de maluco. Os dois times imprimiram um ritmo frenético e com isso os gols foram surgindo a todo momento, nove no total. O Vila Nova teve um homem expulso quando o jogo estava bastante equilibrado e a Curimbaba acabou conseguindo se aproveitar disto, vencendo por 5×4. “Foi um grande jogo, digno de uma decisão. Os times estão de parabéns pelo futebol apresentado”, disse o presidente da LPF Ceará. Confira na edição impressa do Mantiqueira mais detalhes e entrevistas sobre o jogo.